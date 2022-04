Cagliari-Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Barak e Caprari nel primo tempo, oltre alla punizione di Joao Pedro nella ripresa. La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato. Un risultato che non fa per niente bene agli uomini di Mazzarri, che ora rischiano seriamente la retrocessione in B, pregando negli eventuali passi falsi di Genoa e Salernitana alle loro spalle. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6: nel primo tempo è l'unico della retroguardia in grado di leggere minimamente il gioco degli avversari, evitando un passivo più pesante. Poche colpe sulle reti subite.

Matteo LOVATO 4,5: sugli sviluppi del secondo gol risale in ritardo e tiene in gioco Caprari. Fatica a tenere la velocità di Simeone. Subisce una brutta botta alla testa nel finale di partita, perdendo sangue, e deve alzare bandiera bianca negli istanti conclusivi.

Giorgio ALTARE 5,5: colpevole come i suoi compagni di retroguardia di un avvio da incubo, lasciando completamente libero Barak sul primo gol. Poi sfiora il possibile gol del pareggio, che avrebbe potuto cambiare la partita.

Edoardo GOLDANIGA 5: lascia troppo spazio a Caprari sullo 0-2. Non ha tempo per rimediare nella ripresa che Mazzarri lo tira giù. (dal 50’ Andrea CARBONI 6: perlomeno non commette errori sanguinosi a differenza degli altri difensori, anche se rischia grosso in un'occasione).

Raoul BELLANOVA 5: distratto nel primo tempo come tutti dalla linea mediana in giù, con la differenza che non entra mai in partita. (dal 75’ Gaston PEREIRO s.v.)

Alessandro DEIOLA 5,5: non demorde per tutto il primo tempo e infatti è il primo a scendere (dal 45’ Marko ROG 6: doveva fare minutaggio dopo l'infortunio, non gli si poteva chiedere tanto. Subisce la punizione che porta al gol che accorcia le distanze).

Razvan MARIN 6: poco comprensibile la scelta di metterlo giù nel secondo tempo. Nei primi 45 minuti è stato uno dei pochi a creare un'azione pericolosa, su calcio piazzato. (dal 45’ Nahitan NANDEZ 5,5: rientra da un infortunio anche lui, inizialmente sembra dare valore aggiuntivo, poi si perde)

Alberto GRASSI 6: una verticalizzazione bassa per Keita - poi fermato dalla difesa scaligera - e un tiro dalla distanza provano a scuotere la squadra nel primo tempo. Il suo compito lo svolge bene, uno dei migliori.

DALBERT 5,5: liscia un colpo di testa che manda al bar il suo compagno e libera Simeone per l'assist che sblocca la partita. In fase offensiva ci mette tutta la buona volontà con i suoi angoli e traversoni, ma i compagni non finalizzano.

KEITA 5,5: una bomba sulla traversa e poi di nuovo in letargo. Solo che l'inverno è finito da un bel po'. (dal 50’ Leonardo PAVOLETTI 5: viene messo in campo per chiedere un contributo sui colpi di testa, specialità della casa. L'unico contributo che dà al referto è un cartellino giallo una decina di secondi dopo l'ingresso).

JOAO PEDRO 6,5: nel primo tempo è la fotografia dei 20' iniziali del Cagliari, disinnescato. Il gioiello su punizione ravviva l'intera città, ma non basta. In carriera non aveva mai segnato contro il Verona.

Allenatore: Walter MAZZARRI 5: formazione sbagliata nel primo tempo e lo rende evidente con quattro sostituzioni tra il 45' e il 50'. Da quando torna in partita la squadra non crea più un'occasione nitida. Il Cagliari rischia seriamente la retrocessione ed è incredibile come non sia mai stata messa in discussione la sua panchina da quando è subentrato a Semplici.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6,5: salva il risultato per due volte nel primo tempo (le due traverse, nel quale ci mette la punta delle dita). Nel primo caso è fortunato perché è controtempo, nel secondo provvidenziale. Impossibile arrivarci sulla punizione, attentissimo nel finale di gara.

Adrien TAMEZE 6: disinnesca gli avversari nei primi 20-25 minuti, mettendoci anche il fisico e rimediando un'ammonizione.

Federico CECCHERINI 6: rischia la frittata scivolando sull'occasione della traversa di Keita. Per il resto non sbaglia nulla. Costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia. (dal 73' Bosko SUTALO 6: contiene l'offensiva finale avversaria).

Nicolò CASALE 6,5: ormai sempre più una certezza nella difesa veronese. Salva il punteggio sulla ribattuta del legno di Keita, quando la porta era mezza vuota, e sulla conclusione di Joao Pedro nel secondo tempo che avrebbe potuto portare al 2-2.

Davide FARAONI 7: non partecipa direttamente alle due reti, ma si nota comunque un'altra prestazione straordinaria sulla sua fascia, mandando spesso in difficoltà la difesa avversaria. Va vicino al gol un paio di volte.

Martin HONGLA 6: due conclusioni insidiose nel primo tempo. È lui ad avvertire la difesa cagliaritana un paio di minuti prima dell'1-0. Però poi commette il fallo che riporta in carreggiata il Cagliari. (dal 65’ Koray GÜNTER6: non fa passare nulla nella barricata finale).

Ivan ILIC6,5: dominante a metà campo, sia a livello fisico che a livello tecnico. Lancia Caprari per il raddoppio. (dal 65’ Miguel VELOSO s.v.: subentra in una fase della partita in cui il Verona gioca di rimessa).

Fabio DEPAOLI 6: dalla sua parte il Verona sfonda più e più volte. Bene nel primo tempo, poi deve lavorare per difendere il risultato.

Gianluca CAPRARI 7: sempre presente e sempre attivo lì davanti, suo il gol del raddoppio che per una decina di minuti abbondanti sembra affossare definitivamente il Cagliari. Poi un grandissimo lavoro sulle ripartenze in contropiede, prima di uscire dal campo. (dall'84’ Panagiotis RETSOS: s.v.).

Antonin BARAK6,5: punisce immediatamente i sardi con un gol quasi nell'area piccola. Poi regala la scena agli altri, per poco non ricambia il favore a Simeone. (dal 65’ Kevin LASAGNA 6: un dribbling e un accenno di contropiede che avrebbe potuto chiudere la partita, ma viene steso).

Giovanni SIMENONE 7: era il grande ex di turno e poteva soffrire la pressione in uno stadio che in realtà non ha mai amato particolarmente. Invece fa tutto quello che vuole a partire dal primo minuto: assist per Barak e due-tre occasioni da gol. Nei lanci lunghi per tenere al sicuro il risultato è un faro.

Allenatore: Salvatore BOCCHETTI 6: prende il posto di Igor Tudor, squalificato. L'unica vera decisione tattica che ha dovuto prendere è stata quella di chiudersi in difesa per contenere il risultato. Riesce bene, addirittura il Verona si rende pericoloso e si regala l'ultima azione della partita.

