dall'Unione Sarda secondo cui, Walter Mazzarri non è stato esonerato ma è stato licenziato per giusta causa per via di una lite scoppiata dopo la sconfitta, in casa, contro E' solo delle ultime ore la notizia datasecondo cui,scoppiata dopo la sconfitta, in casa, contro l'Hellas Verona. Mazzarri aveva un contratto con i sardi fino al 2024 ma, se davvero è stato licenziato, il Club non è tenuto a pagargli l'ingaggio.

In una stagione già di per sè molto complicata, l'allenatore avrebbe insultato sia il Presidente che la squadra e, ad ora, potrebbero esserci le premesse per un braccio di ferro legale tra le due parti. Da chiarire è cosa sia accaduto nel post partita, dove ancora non si capisce quanto la lite sia stata importante anche se il quotidiano estrapola una frase molto forte che il tecnico livornese avrebbe riferito nei confronto della squadra 'Spogliatoio di vermi'.

Un'espressione che se confermata avrebbe fatto propendere per l'allontanamento per giusta causa. D'altronde che la situazione fosse tesa fra le parti si poteva anche intuire dal comunicato del club sardo, in cui il club non ha fatto il minimo accenno a un ringraziamento a Mazzarri, che in autunno quando fu chiamato a sostituire Semplici firmò un contratto fino al 2024 da 1,2 milioni di € netti.

Già successo con Cellino e Ballardini

nel 2012, lo scontro fu tra il Presidente Cellino e l'allenatore Davide Ballardini. In quel caso, il tribunale diede ragione al mister che fu risarcito prontamente. Enigmatico anche il saluto del Club verso Mazzarri e il suo staff tecnico, quest'ultimo ringraziato mentre l'allenatore nemmeno omaggiato. Nei prossimi giorni si saprà di più, indubbiamente questo è un momento delicatissimo per il Club sardo e i pensieri extra campo non giovano assolutamente in una settimana decisiva per le sorti del campionato, in chiave salvezza. Al posto di Walter Mazzarri, Non è la prima volta che il Cagliari vive questa situazione:In quel caso, il tribunale diede ragione al mister che fu risarcito prontamente. Enigmatico anche il saluto del Club verso Mazzarri e il suo staff tecnico, quest'ultimo ringraziato mentre l'allenatore nemmeno omaggiato. Nei prossimi giorni si saprà di più, indubbiamente questo è un momento delicatissimo per il Club sardo e i pensieri extra campo non giovano assolutamente in una settimana decisiva per le sorti del campionato, in chiave salvezza. Al posto di Walter Mazzarri, è ufficiale Alessandro Agostini.

