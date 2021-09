​Oltre al derby della Capitale, nella sesta giornata di Serie A c'è un'altra gara che cattura le attenzioni dell'opinione pubblica sportiva: Inter-Atalanta è sinonimo di qualità e bel gioco, caratteristiche intrinseche di due squadre dall'elevato valore tecnico, unite non soltanto dal punto di vista cromatico. Tredici i punti in classifica per la squadra di Simone Inzaghi, bottino frutto di quattro vittorie e un pareggio; dieci invece i punti conquistati dalla Dea, tornata ai suoi abituali livelli dopo una partenza non proprio entusiasmante. Andiamo a vedere le probabili formazione e dove poter vedere la partita in tv.

Inter-Atalanta: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Arbitro: Fabio Maresca, sezione di Napoli

Inter-Atalanta: approfondimenti e dichiarazioni

Inter-Atalanta, in Diretta e Live Streaming su DAZN

Inter-Atalanta sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Inoltre, le emozioni del big match potranno viste anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al portale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Inter-Atalanta: numeri, statistiche e curiosità

Ultimi 5 risultati dell'Inter

Fiorentina-Inter 1-3 (23' Sottil, 52' Darmian, 55' Dzeko, 87' Perisic)

Inter-Bologna 6-1 (6' Lautaro Martinez, 30' Skriniar, 34' Barella, 54' Vecino, 62' e 68' Dzeko, 86' Theate)

Inter-Real Madrid 0-1 (89' Rodrygo)

Sampdoria-Inter 2-2 (18' Dimarco, 33' Yoshida, 44' Lautaro Martinez, 47' Augello)

Hellas Verona-Inter 1-3 (15' Ilić, 47' Lautaro Martinez, 83' e 94' Correa)

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Atalanta-Sassuolo 2-1 (3' Gosens, 37' Zappacosta, 44' Berardi)

Salernitana-Atalanta 0-1 (75' Zapata)

Villarreal-Atalanta 2-2 (6' Freuler, 39' Trigueros, 73' Danjuma, 83' Gosens)

Atalanta-Fiorentina 1-2 (33' e 49' Vlahovic, 65' Zapata)

Atalanta-Bologna 0-0

