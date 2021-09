Domenica speciale all'Olimpico dove si gioca il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Una sfida che potrebbe dire tanto sulle ambizioni di entrambe le squadre. La Roma di Mourinho arriva all'appuntamento con 12 punti, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta nelle prime cinque giornate di campionato. Cammino meno facile per la Lazio che, dopo un ottimo avvio, si è un po' persa conquistando appena due punti tra Milan, Cagliari e Torino. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.

Lazio-Roma: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Arbitro: Marco Guida, sezione di Torre Annunziata

Lazio-Roma: approfondimenti e dichiarazioni

Lazio-Roma, in Diretta e Live Streaming su DAZN

Lazio-Roma sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Inoltre, le emozioni del big match potranno viste anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al portale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Mourinho: "Candidati a nulla, solo a vincere la prossima”

Ultimi 5 risultati della Lazio

Torino-Lazio 1-1 (76' Pjaca, 91' Immobile)

Lazio-Cagliari 2-2 (45' Immobile, 46' Joao Pedro, 62' Keita, 83' Cataldi)

Galatasaray-Lazio 1-0 (66' aut. Strakosha)

Milan-Lazio 2-0 (45' Leao, 66' Ibrahimovic)

Lazio-Spezia 6-1 (4' Verde, 5', 15' e 45' Immobile, 47' Felipe Anderson, 70' Hysaj, 85' Luis Alberto)

Ultimi 5 risultati della Roma

Roma-Udinese 1-0 (36' Abraham)

Hellas Verona-Roma 3-2 (36' Pellegrini, 49' Barák, 54' Caprari, 58' aut. Ilic, 63' Faraoni)

Roma-CSKA Sofia 5-1 (10' Carey, 25' e 62' Pellegrini, 38' El Shaarawy, 82' Mancini, 84' Abraham)

Roma-Sassuolo 2-1 (37' Cristante, 57' Djuricic, 91' El Shaarawy)

Salernitana-Roma 0-4 (48' e 79' Pellegrini, 52' Veretout, 69' Abraham)

