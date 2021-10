Dopo il successo in Champions League contro lo Sheriff, l'Inter torna in campo nella sfida del Meazza contro la Juventus valida per la nona giornata di Serie A. Il big match della 9a giornata è in programma per per domenica 24 ottobre alle 20:45. Sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia ad arbitrare il match. L'Inter ha svuotato l'infermeria: Barella, Brozovic, Lautaro e Dzeko partiranno sicuramente dall'inizio, Perisic favorito per la fascia sinistra, mentre Darmian - che ha riposato in Champions - sarà a destra. Davanti ad Handanovic dovrebbero esserci Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nella Juventus, ballottaggio De Sciglio-Danilo sulla fascia destra, mentre al centro Chiellini (che in Champions era in panchina) insidia De Ligt. Dybala dalla panchina, davanti dovrebbero esserci Morata e Chiesa.

Inter-Juventus: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Serie A Mihajlovic: "Spiace che non ci siano Theo e il nanetto... Brahim Diaz" 2 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brazao, Calhanoglu, Eriksen

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dybala, Rabiot

Arbitro: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

Inter-Juventus: approfondimenti e dichiarazioni

Inter-Juventus, in Diretta e Live Streaming su DAZN

Inter-Juventus sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Inoltre, le emozioni del big match potranno viste anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al portale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Ultimi 5 risultati della Inter

Inter-Sheriff 3-1 (34' Dzeko, 52' Thill, 58' Vidal, 67' De Vrij)

Lazio-Inter 3-1 (12' rig. Perisic, 64' rig. Immobile, 81' F. Anderson, 90' Milinkovic-Savic)

Sassuolo-Inter 1-2 (22' rig. Berardi, 58' Dzeko, 78' rig. Martinez)

Shakthar Donetsk-Inter 0-0

Inter-Atalanta 2-2 (5' L. Martinez, 30' Malinovsky, 38' Toloi, 71' Dzeko)

Ultimi 5 risultati della Juventus

Zenit-Juventus 0-1 (86' Kulusevski)

Juventus-Roma 1-0 (16' Kean)

Torino-Juventus 0-1 (86' Locatelli)

Juventus-Chelsea 1-0 (46' Chiesa)

Juventus-Sampdoria 3-2 (10' Dybala, 43' rig. Bonucci, 44' Yoshida, 57' Locatelli, 83' Candreva)

Inter-Juventus: numeri, statistiche e curiosità

Serie A Disavventura per Dybala, derubata la sua casa di Torino 3 ORE FA