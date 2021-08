Inter vince l'amichevole la protesta dei tifosi che non hanno preso per nulla bene la decisione di dire sì alla cessione di Lukaku. Ma la società e lo stesso belga si sono fatti ingolosire Dzeko, Conte prima, di Hakimi e Lukaku poi. L'vince l'amichevole contro il Parma per 2-0 , ma deve incassareche non hanno preso per nulla bene la decisione di dire sì alla cessione di. Ma la società e lo stesso belga si sono fatti ingolosire dall'offerta del Chelsea , scatenando l'ira dei tifosi nerazzurri. Sta per arrivare che firmerà per i prossimi due anni , ma è proprio il concetto a disturbare e preoccupare i sostenitori dell'Inter che, dopo aver vinto lo Scudetto, hanno dovuto incassare gli addii diprima, dipoi.

Una contestazione annunciata quanto inevitabile quella del Tardini di Parma dove, prima dell'amichevole, i tifosi della curva nerazzurra hanno intonato cori contro il presidente Zhang per circa 20 minuti. Hanno esposto anche lo striscione Zhang: the time is over, quasi ad indicare la via d'uscita al dirigente cinese che ha adottato questo ridimensionamento dei conti dell'Inter dopo la stagione passata. Ironicamente, i tifosi hanno anche sventolato delle banconote da 10€, mentre cantavano “ce la compriamo noi, ce la compriamo noi”.

Totale supporto, invece, alla squadra e all'allenatore. E non solo. Prima è stato esposto lo striscione che recitava: “Mister e Giocatori avete il nostro sostegno, da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno”, poi uno per Ausilio e Marotta. “Ausilio e Marotta siamo con voi per il bene dell’Inter”. Insomma, l'obiettivo di questa contestazione è uno solo: Zhang.

