Barcellona-Juve: una partita speciale

La squadra si è allenata bene, con entusiasmo e voglia. È una tappa intermedia, visto che la prossima settimana abbiamo l'amichevole con l'Atalanta prima dell'inizio del campionato. È una bella sfida tra due grandissimi club. La dobbiamo affrontare come la Juventus affronta tutte le partite, con grande serietà. A me servirà per provare alcuni giocatori, da chi è arrivato prima a chi è arrivato nell'ultima settimana. È una partita speciale perché è sempre Barcellona-Juventus, è una partita che alza il livello dell'attenzione e ci fa preparare bene all'inizio della stagione

Ho alcune curiosità personali

È un test dove mi piacerebbe vedere che giochiamo da squadra, sia quando abbiamo la palla sia quando non l'abbiamo. Voglio vedere la crescita di alcuni giocatori, ci sono alcuni che secondo me possono ricoprire più ruoli a metà campo e domani li voglio vedere. Ho alcune curiosità personali

Dybala resta a casa

Dybala non ci sarà, preferisco fargli fare altri due giorni di allenamento perché si è aggregato alla squadra solo ieri, portarlo sarebbe un rischio. Parlando con Paulo abbiamo deciso che l'ideale fosse rimanere qui

Alla Juve serve andare sul mercato?

La rosa è ottima. L'anno scorso ha vinto due trofei e ha raggiunto gli ottavi di Champions. Bisogna continuare il lavoro che mi è stato lasciato da Andrea Pirlo e migliorare ciò che ho trovato. Per farlo ci vuole spirito di sacrificio. Per arrivare agli obiettivi finali di maggio ci vuole la voglia di mettersi in discussione e lavorare, è il DNA della Juventus. Il modulo? Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, ma più o meno i ruoli sono delineati. Ci sono molti ragazzi giovani, da Kulusevski a de Ligt, De Winter e Ranocchia sono molto bravi. Ho trovato gli altri ben disponibili e con voglia di rivincita, con voglia di tornare a vincere lo Scudetto

Agnelli: "Allegri è qui per scrivere un capitolo nuovo"

