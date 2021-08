Roma ci prende gusto con i rossi. Era capitato col Porto, Betis con tre giocatori espulsi e tre componenti della panchina allontanati, Mourinho compreso. Niente rissa da bar in questo caso, ma un vero duello tra i giocatori e il direttore di gara che ha tirato fuori il cartellino a volontà sulle proteste dei romanisti che si lamentavano per un gol del Betis con evidente tocco di mano. Troppo vibranti le proteste e la Roma ha chiuso così la partita in 8, lasciando delle voragini agli andalusi che si sono portati sul 5-2. Non che in parità numerica la fase difensiva della squadra di Mourinho avesse tenuto, tutt'altro. Su 8 amichevoli, comunque, questa è la prima sconfitta nel precampionato per i giallorossi, anche se quella difesa è da registrare. Buon impatto invece per Shomurodov che va subito in gol ed entra nell'azione del momentaneo 2-2. L'uzbeko ha dato subito garanzie, relegando Dzeko alla panchina. Laci prende gusto con i rossi. Era capitato col con i giocatori finiti addirittura alle mani , capita anche colcone tre componenti della panchina allontanati,. Niente rissa da bar in questo caso, ma un vero duello tra i giocatori e il direttore di gara che ha tirato fuori il cartellino a volontà sulle proteste dei romanisti che si lamentavano per un gol del Betis con evidente tocco di mano. Troppo vibranti le proteste e la Roma ha chiuso così la, lasciando delle voragini agli andalusi che si sono portati sul 5-2. Non che in parità numerica la fase difensiva della squadra di Mourinho avesse tenuto, tutt'altro. Su 8 amichevoli, comunque, questa è la prima sconfitta nel precampionato per i giallorossi, anche se quella difesa è da registrare. Buon impatto invece perche va subito in gol ed entra nell'azione del momentaneo 2-2. L'uzbeko ha dato subito garanzie, relegandoalla panchina.

Tabellino

Betis-Roma 5-2

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (16' Montoya), E.González, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul (73' Rober), Sergio Canales (53' Guardado); Rodri Sánchez (73' Joaquin), Fekir, Aitor Ruibal (73' Tello); Borja Iglesias (73' William Carvalho). All. Manuel Pellegrini

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (70' Fuzato); Karsdorp, G.Mancini, Smalling (46' Ibañez), Calafiori; A.Diawara (46' Veretout), Cristante (46' Bove); Zaniolo (63' Carles Pérez), Lo.Pellegrini, Mkhitaryan (46' El Shaarawy); Shomurodov (68' Kumbulla). All. José Mourinho

Marcatori: 4' Rodri Sánchez (B), 28' Shomurodov (R), 30' Fekir, 51' G.Mancini (R), 58' Álex Moreno (B), 80' Tello (B), 81' Rober (B)

Arbitro: Jorge Figueroa Vázquez

Ammoniti: 12' Karsdorp, 37' Lo.Pellegrini, 41' Mkhitaryan, 54' Zaniolo, 58' G.Mancini

Espulsi: 59' Lo.Pellegrini (R), 59' all. Mourinho (R), 65' Mancini (R), 78' Karsdorp (R). Più Nuno Santos e João Sacramento (staff di Mourinho)

Cronaca

Pronti, partenza e gol del Betis. La difesa della Roma viene bucata sugli sviluppi di un calcio di punizione, che favorisce l'inserimento di Rodri che batte Rui Patricio. La Roma fatica a reagire dopo il colpo subito e, anzi, balla davvero tanto in fase difensiva. Al 28' arriva però il pareggio dei giallorossi con Shomurodov, che salta un difensore e poi batte il portiere avversario dopo il servizio di tacco di Pellegrini. Neanche due minuti, ed ecco che il Betis trova l'immediato vantaggio con un gran gol di Fekir che sorprende Rui Patricio con un magico sinistro. La partita si fa vibrante: vanno vicino al gol prima Zaniolo, poi Rodri, ma il primo tempo si chiude sul 2-1 in favore degli andalusi.

Girandola di sostituzioni in avvio di ripresa con Mourinho che fa entrare Ibañez per Smalling, Veretout per Diawara, Bove per Cristante e El Shaarawy per Mkhitaryan. Al 5' della ripresa arriva il nuovo pareggio dei giallorossi, ancora con Shomurodov protagonista. L'uzbeko colpisce il palo sugli sviluppi di un corner, c'è però Mancini a ribattere in rete in tap-in. Dietro la formazione capitolina continua a far male e al 58' il Betis fa tris: questa volta il tap-in è di Álex Moreno che trova la rete dopo una deviazione di Ibañez che aveva mandato il pallone sulla traversa.

José Mourinho, espulso, segue l'amichevole Betis-Siviglia dalla tribuna Credit Foto Getty Images

Grandi proteste, però, dei giallorossi per un tocco di mano dello stesso Moreno. Proteste che però non sono ben viste dal direttore di gara che in un colpo solo espelle Pellegrini, per doppia ammonizione, e manda fuori dal campo anche l'allenatore Mourinho e il suo collaboratore Nuno Santos. Qualche minuto più tardi arriva anche il rosso per Mancini che rifila una manata a Borja Iglesias e a João Sacramento, altro componente della panchina della Roma. Serata da incubo per la Roma: viene espulso anche Karsdorp dopo un'entrataccia su Joaquin, con i giallorossi che restano in 8 sul campo. Tutto facile per il Betis che chiude l'amichevole con il quarto gol di Tello e il quinto di Rober per un improbabile 5-2.

