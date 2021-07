Test di rilievo per il Bologna, impegnato oggi in Austria contro il Borussia Dortmund. Tanta la differenza tra le due squadre sia sul piano tecnico che atletico. Tedeschi che inizieranno la stagione l'8 agosto con il primo turno di Coppa di Germania, mentre la squadra di Mihajlovic avrà il suo primo impegno ufficiale la settimana successiva in Coppa Italia, dove recupererà i tanti assenti di questo pomeriggio.

La Cronaca

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/07) 5 ORE FA

Il Borussia Dortmund domina il primo tempo, schiacciando il Bologna negli ultimi 30 metri. Haaland è immarcabile e tiene in scacco la difesa rossoblu. Non lascierà il suo nome sul tabellino, ma è un pericolo continuo con i suoi inserimenti in profondità. La partita si sblocca a metà frazione con un tap in di Reyna, abile nel raccogliere il pallone respinto da Skorupski in uscita su Haaland. Gli emiliani rischiano in più occasioni e capitolano nel finale di tempo: Maaloney gira in rete di testa un assist di Reus e poco dopo Tigges trova la giocata vincente dopo una bella iniziativa di Dahoud. Il Bologna riesce a prendere le misure solo nel secondo tempo, quando i gialloneri abbassano evidentemente il ritmo. Le occasioni sono comunque sempre per il Borussia che sfiora il poker. Per la squadra di Mihajlovic un'interessante prova contro un club di altissimo livello: poche trame offensive e una difesa che ha dovuto fare gli straordinari per evitare la goleada, con Dijks e De Silvestri autori di due grandiosi salvataggi sulla linea.

Il Tabellino

BORUSSIA DORTMUND-BOLOGNA 3-0

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud (68’ Kamara), Brandt; Reyna (74’ Gurpuz), Reus, Tigges (62’ Moukoko); Haaland (68’ Pasalic). All.: Rose.

BOLOGNA: Skorupski (60’ Bardi); De Silvestri (60’ Mbaye), Bonifazi (60’ Denswil), Soumaoro (60’ Binks), Dijks (60’ Annan); Svanberg (46’ Kingsley), Schouten (60’ Urbanski), Vignato (60’ Casadei, 75’ Raimondo); Orsolini (60’ Cangiano), Santander (46’ Van Hooijdonk), Sansone (60’ Pagliuca). All.: Mihajlovic.

GOL: 24' Reyna, 42' Maloney, 45' Tigges

Tokyo 2020 - Sweden vs Japan - Calcio – Highlights delle Olimpiadi

Calciomercato 2020-2021 Locatelli distante dalla Juve; Romero-Barça? La Dea vuole 60 milioni IERI A 18:05