Quinta vittoria in altrettante uscite stagionali amichevoli per il Napoli. Dopo quelli contro Bassa Anaunia, Pro Vercelli , Bayern Monaco e Wisla Cracovia , è arrivato anche il successo - di misura - contro l'Ascoli di Serie B. In una sfida che trasudava Serie A anni Ottanta, nel teatro del "Teofilo Patini" di Castel di Sangro (sede del ritiro della band di mister Luciano Spalletti), i partenopei si portano in vantaggio dopo appena 7' su rigore trasformato da Lorenzo Insigne - in mezzo al "gelo" con patron Aurelio De Laurentiis in merito alla vicenda del rinnovo contrattuale - e assegnato per via di un intervento falloso in area di Eramo ai danni di Osimhen. L'Ascoli di mister Sottil non sta a guardare e, al 24', perviene al pareggio grazie alla lesta deviazione di Bidaoui. Gara interessante e tambureggiante, decisa nel risultato - poco dopo il quarto d'ora della ripresa - dal nordmacedone Eljif Elmas, abile (appena entrato da 3' al posto di Fabian Ruiz) a inserirsi nello stretto su imbeccata del solito Insigne e a insaccare a tu per tu con Leali. Finisce 2-1.