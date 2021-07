L'Inter regala spettacolo nell'amichevole giocata contro il Crotone. Al Suning Training Centre finisce 6-0 per i padroni di casa che divertono e regalano i primi segnali positivi a mister Inzaghi. Tante le note positive: la prestazione di Calhanoglu, l'ennesimo gol di Satriano e le convincenti prove sull'esterno di Dimarco.

Calhanoglu illumina

Match sbloccato dal solito gol di Satriano che sfrutta un corner di Calhanoglu e gira in rete di testa, firmando il nono gol del suo precampionato. A metà frazione Dimarco, ottimamente lanciato dal turco, si presenta in area e batte Festa sul primo palo. Al 26' arriva il primo gol di Calhanoglu in maglia Inter: il fantasista punta l'area palla al piede e piazza all'angolino la conclusione del 3-0.

Nella ripresa si vedono Lukaku e Vidal

Tanti cambi nel secondo tempo tra cui gli ingressi di Lukaku, Sensi e Vidal. Dopo 10 minuti arriva il gol di Pinamonti che su un altro assist di Calhanoglu, prova un rasoterra che si insacca dopo il tocco sul palo. Sensi trova immediatamente il quinto gol, raccogliendo un rimpallo favorevole in area e girando da buona posizione. Brozovic chiude i conti al 64' su appoggio di Lukaku: conclusione da fuori non irresistibile ma che sorprende il portiere del Crotone.

Un buon test per l'Inter che non ha concesso praticamente nulla in fase difensiva e ha trovato diverse opzioni in attacco. Calhanoglu incanta e sembra già inserito negli schemi di Inzaghi. Da segnalare la titolarità di Nainggolan che si è dato da fare e chissà che non possa rientrare nel progetto di questa stagione.

Il Tabellino

INTER-CROTONE 6-0

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (21 Cordaz 72'); 37 Skriniar (45 Sottini 78'), 6 de Vrij (42 Moretti 72'), 11 Kolarov (13 Ranocchia 46'); 36 Darmian (47 Carboni 75'), 44 Nainggolan (12 Sensi 46'), 77 Brozovic (18 Agoumé 72'), 20 Calhanoglu (22 Vidal 59'), 32 Dimarco (46 Zanotti 75'); 48 Satriano (9 Lukaku 46'), 99 Pinamonti (16 Salcedo 72')

CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa (Saro 46'); 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli (Bruzzaniti 46'), 21 Zanellato ( Juwara 57'), 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello (Giannotti 46'), 20 Rojas (Mulattieri 57'); 24 Kargbo

GOL: 10' Satriano, 22' Dimarco, 27' Calhanoglu, 56' Pinamonti, 58' Sensi, 65' Brozovic

