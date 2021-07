Al Suning training centre si è svolto oggi un allenamento congiunto per Inter e Pergolettese. Due tempi da 45 minuti fortemente condizionati dal maltempo, con forti rovesci e grandinate. Test che è andato in archivio con 8 reti segnate dai neroazzurri e buoni segnali arrivati da alcuni giovani utilizzati da Inzaghi.

Satriano, Lugano-Inter Credit Foto Getty Images

Si conferma attaccante di ottima prospettiva Satriano, che ricalca molto le orme di Lautaro nei suoi movimenti. Doppietta per lui e due gol anche per Pinamonti e Darmian: l'esterno si è fatto trovare pronto con degli inseriementi sul secondo palo, mentre Pinamonti è stato lesto nelle situazioni in area di rigore. Partecipano alle segnature anche Gagliardini e il giovane Nunziatini. Ora si attende la programmazione delle prossime amichevoli, vista la cancellazione della tourneè negli Usa. Probabile una sfida il prossimo mercoledì contro un club di Serie B.

Ligue 1 Psg, Hakimi entra e decide il match contro l'Orleans UN GIORNO FA

Inter, da Lotito a Eriksen: Inzaghi si presenta in 300 secondi

Calciomercato 2020-2021 Marcos Alonso vuole solo l'Inter, Milan su Ilicic IERI A 07:12