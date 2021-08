La Juventus di Max Allegri archivia anche l'ultima amichevole estiva: alla Continassa (anzichè a Villar Perosa, non sfruttata per rispetto delle misure anti-Covid) è andato in scena il match "in famiglia" contro l'Under 23 allenata da Lamberto Zauli. La squadra maggiore si è imposta 3-0 con gol di Dybala, Morata e Ramsey.

Paulo Dybala che ha indossato la fascia di capitano nel primo tempo; l'asso argentino è ancora in piena trattativa con la dirigenza bianconera, senza aver appianato totalmente le distanze in ottica rinnovo. La sua prestazione, condita da gol ed assist, ha rasserenato nuovamente l'universo bianconero. Inoltre, i 90' spesi alla Continassa sono stati utili per inaugurare la terza maglia giallo-blu (i colori del capoluogo torinese). L'ultima sgambata prima di concentrarsi sull'esordio di campionato contro l'Udinese di domenica, ha fornito segnali incoraggianti ad Allegri: gli uomini a sua disposizione hanno fatto staffetta dopo i primi 45', connel primo tempo; l'asso argentino è ancora in piena trattativa con la dirigenza bianconera, senza aver appianato totalmente le distanze in ottica rinnovo. La sua prestazione, condita da gol ed assist, ha rasserenato nuovamente l'universo bianconero. Inoltre, i 90' spesi alla Continassa sono stati utili per inaugurare la terza maglia giallo-blu (i colori del capoluogo torinese).

Tabellino

JUVENTUS-JUVENTUS UNDER 23 3-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny (46’ Pinsoglio); Danilo (46’ De Sciglio), Bonucci (46’ Rugani) de Ligt (46’ Chiellini); Chiesa (46’ Soule), Bentancur (46’ Fagioli), Ramsey (46’ Ranocchia), Alex Sandro (46’ Pellegrini); Kulusevski (46’ McKennie), Dybala (46’ Bernardeschi); Morata (46’ Marques). All. Allegri

JUVENTUS U23 (4-3-3): Israel (46’ Garofani) (76’ Raina); Barbieri (46’ Leo), De Winter (46’ Delli Carri), Poli (46’ Stramaccioni), Anzolin (46’ Ntenda); Sersanti (46’ Clemenza), Leone (46’ Zurlli), Miretti (46’ Omic); Sekulov (46’ Iling), Cudrig (46’ Pecorino) (73’ Lipari), Compagnon (46’ Wesley) All. Zauli.

Gol: 7' Dybala, 26' Morata, 34' Ramsey

Assist: Morata, Danilo, Dybala

La cronaca: 1° tempo

La squadra maggiore non impiega molto per rompere il ghiaccio: al 7' è Paulo Dybala a raccogliere il suggerimento di Morata e ad insaccare a tu per tu col portiere Israel. Nel primo tempo in evidenza anche Federico Chiesa, che all'11' stampa la sua conclusione sul palo dopo aver battuto il portiere con un elegante tocco sotto.

Al 26' è Alvaro Morata a regalarsi il gol dopo l'assist fornito a Dybala: il numero 9 spagnolo sfrutta un ottimo cross di Danilo e non sbaglia sotto porta. Al 34' c'è gloria anche per Aaron Ramsey, che illuminato dall'assist di Dybala conclude con un tocco di finezza.

La cronaca: 2° tempo

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio sul 3-0, Allegri ordina un dentro-fuori totale: con 11 cambi in un solo colpo, i ritmi di gioco rallentano visibilmente. In una ripresa avara di stimoli e percorsa a passo d'uomo da entrambe le parti, nella squadra di Allegri si fanno notare il 20enne Filippo Ranocchia - che si vede negato il gol dalla traversa - e Federico Bernardeschi, che fa sfilare un calcio di punizione di poco a lato del palo.

