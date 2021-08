Differenti preparazioni atletiche, qualche distrazione di troppo da parte dell'Atalanta e Dea sconfitta a Londra 2-0 dal West Ham nell'amichevole valevole per la "Betway Cup". Band di Gasperini partita per l'Inghilterra senza Josip Ilicic, in attesa dello strappo finale nella trattativa col Milan e il neoacquisto dalla Juventus Merih Demiral impiegato dopo 11' dall'inizio del secondo tempo. Esordio anche per il nuovo portiere Juan Musso, arrivato dall'Udinese. Hammers decisamente più pronti, visto che esordiranno in Premier a Ferragosto contro il Newcastle e Atalanta sotto a fine primo tempo sugli sviluppi di una clamorosa gaffe di Toloi, che rinvia il pallone sulla schiena di Palomino, spalancando la porta a Michail Antonio, ben servito dall'ex Brentford Benrahma. Il raddoppio dei Martelli arriva nel finale di partita: altra distrazione, questa volta di Giuseppe Pezzella, che lascia scappare Friedericks sulla destra. L'assist viene rimesso al centro in tuffo da Benrahma e la sfera corretta in rete in corsa da Fornals.