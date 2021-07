Una Lazio affaticata quella andata in campo oggi nell'ultimo test del ritiro di Auronzo. Di fronte a un lodevole Padova, la squadra di Maurizio Sarri non è andata oltre un pareggio per 1 a 1.

Primo tempo di affanno per i biancocelesti che subiscono le iniziative dei veneti e vanno sotto al 18' su una conclusione di Della Latta deviata da Luiz Felipe. La Lazio reagisce nel finale di primo tempo e conquista un calcio di rigore con Hysaj che sfonda nell'area del Padova e viene atterrato. Dal dischetto Luis Alberto non sbaglia e rimette in parità il risultato. Ripresa condizionata dal temporale che si è abbattuto su Auronzo. La squadra di Sarri cerca il gol senza troppa concretezza e nel finale si arrende alla stanchezza.

Luis Alberto al ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore, 15 luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Sarri spazientito, Luis Alberto nervoso

La fase difensiva della squadra non è piaciuta a Maurizio Sarri. Il tecnico ha più volte richiamato i suoi per la mancanza di intensità che ha fatto soffrire non poco sulle iniziative del Padova. Luis Alberto è apparso nervoso e sicuramente non nella migliore giornata. Si conferma l'ottimo giovane Luka Romero, sorpresa di questo ritiro, mentre Escalante si è trovato già a suo agio a dettare i ritmi in mezzo al campo. Ora qualche giorno di riposo per i giocatori che lasceranno domani il ritiro in Cadore.

Il Tabellino

Lazio-Padova 1-1

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (64' Fares), Luiz Felipe (64' Vavro), Patric (64' Radu), Hysaj (46' Luka Romero); Milinkovic (46' Cataldi), Leiva (64' Akpa Akpro), Luis Alberto (64' Escalante); F. Anderson (46' Marusic), Caicedo (46' Muriqi), Moro (64' André Anderson).

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Pelagatti, Valentini, Gasbarro, Kirwan; Hraiech, Ronaldo, Della Latta; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

Gol: Della Latta 18', Luis Alberto (rig) 42'

