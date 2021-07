La Roma apre la seconda fase di ritiro in Algarve con un test importante contro il Porto. Avversari più avanti nella preparazione, ma la squadra di Mourinho è rocciosa e concentrata. Finisce 1-1 con i giallorossi agguantati nel finale dalla rete di Vitos Ferreira dopo il vantaggio di Mancini.

Gianluca Mancini durante l'amichevole Porto-Roma Credit Foto Getty Images

La cronaca

Nel primo tempo sono i portoghesi a fare la partita. Taremi mette in difficoltà la retroguadia giallorossa, ma Rui Patricio tiene a galla i suoi in almeno due occasioni. Il portiere della Roma è il migliore dei suoi e i due interventi prodigiosi visti stasera lasciano ben sperare i tifosi sul nuovo arrivato. Gli uomini di Mourinho tengono comunque bene la pressione del Porto ed escono bene dagli spogliatoi per la ripresa. L'approccio alla seconda frazione è ottimo e dopo 10 minuti arriva il vantaggio: corner di Zaniolo, Mancini ruba il tempo a tutti e schiaccia in rete da due passi. Nel finale la squadra di Conceiçao cerca il pari e lo trova all'89' con Vitor Ferreira (Vitinha) che è abile a chiudere in gol una bella azione in area di rigore. Allo scadere, Taremi sfiora il gol vittoria con una girata dal limite, ma il pallone esce di un soffio.

Entrata di Pepe, scoppia la rissa

Furiosa rissa in campo a metà primo tempo: Pepe entra duro su Mkhitarian che reagisce da terra scalciando il difensore. Si scatena una mischia furibonda in cui deve intervenire fisicamente l'arbitro a dividere i giocatori delle due squadre. Entrambe le panchine in campo, il tecnico Conceiçao se la prende con l'armeno della Roma e viene portato fuori dal terreno di gioco. Il più tranquillo sembra, invece, Josè Mourinho rimasto fuori dalla contesa. Va detto che Pepe era stato protagonista di un intervento, non da amichevole, già nel primo tempo.

Il Tabellino

PORTO-ROMA 1-1

PORTO (4-4-2): Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Manafà; Otavio, Sergio Oliveira, Bruno Costa, Pepé; Toni Martinez, Tahremi

ROMA (4-2-3-1) : 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp , 23 Mancini, 6 Smalling, 61 Calafiori (70′ Ibanez); 42 Diawara, 55 Darboe (46′ Villar); 22 Zaniolo (70′ Perez), 7 Pellegrini (90′ Kumbulla), 77 Mkhitaryan (70′ El Shaarawy), 9 Dzeko

GOL: 57' Mancini, 89' Vitor Ferreira

