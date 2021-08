Test di prestigio per il Milan che ha incontrato in Austria il Real Madrid di Ancelotti. Alla fine è un pareggio senza gol con le maggiori emozioni nel primo tempo. Le occasioni migliori sono degli spagnoli che falliscono un rigore con Bale, parato da Maignan e centrano una traversa con Modric. Milan che ha tenuto bene il campo e ha sfiorato un gol in apertura con Theo Hernandez fermato dal palo. Nella ripresa è emerso un calo fisico, ma sono comunque buoni i segnali per Pioli.

Il Tabellino

REAL MADRID-MILAN 0-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois (dal 46' Lunin); Lucas (dal 70' Malvin), Nacho, Alaba (dal 46' Militao), Marcelo (dal 46' Gutierrez); Casemiro (dal 46' Blanco), Modric (dal 60' Odegaard), Isco (dall'84' Chust); Rodrygo (dal 70' Arribas), Bale (dal 46' Vinicius), Jovic (dal 46' Mariano Diaz)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 70' Kalulu), Tomori, Romagnoli (dal 61' Kjaer), Theo (dall'81 Ballo-Touré); Krunic, Tonali (dall'81' Pobega), Saelemaekers (dall'81' Castilejo), Brahim (dall'81' Maldini), Leao (dal 46' Rebic); Giroud

