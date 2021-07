Seconda amichevole in terra portoghese per la Roma che affrontava oggi il Siviglia. Dopo il pareggio contro il Porto, i giallorossi impattano anche con gli andalusi. Solo 0-0 a Faro, nonostante l'inferiorità numerica degli spagnoli dalla metà del secondo tempo. Una partita dalle poche emozioni in cui hanno pesato i carichi di lavoro del ritiro giunto ormai alla fase finale.

La Cronaca

Mourinho cambia 9 uomini rispetto al match con il Porto. Partita che inizia con un Siviglia arrembante nei primi minuti, ma Fuzato è bravo in chiusura su Ocampos. I giallorossi vengono fuori con il passare dei minuti e prendono in mano il pallino del gioco. Poche conclusioni verso la porta e tanta attenzione da entrambe le parti. A metà ripresa arriva l'espulsione di Gudelj, per doppio giallo, e il Siviglia resta in 10 uomini. La Roma tenta un timido assalto finale, ma a parte qualche incursione di Zaniolo c'è poco da segnalare. La Roma conferma la sua solidità, con un passo ulteriore in avanti dopo il test con il Porto. Mercoledì si torna in campo contro il Belenenses, in una sfida dal tasso di difficoltà sicuramente minore.

Il Tabellino

ROMA-SIVIGLIA 0-0

ROMA (4-2-3-1): Fuzato (46' Rui Patricio); Reynolds (46' Karsdorp), Ibanez, Kumbulla (73' Smalling), Calafiori (61' Mancini); Bove, Darboe (46' Diawara); Perez (73' Zalewski), Mkhitaryan (46' Pellegrini), El Shaarawy (61' Zaniolo); Borja Mayoral (61' Dzeko)

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesús Navas, Rekik, Gudelj, José Ángel; Fernando (46' Ortiz), Rakitic; Suso (87' Juanlu), Oscar (91' Johansson), Ocampos (70' Pablo Perez); En-Nesyri (70' Romero)

ESPULSO: Gudelj 65'

