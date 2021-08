Tante amichevoli in questo ultimo sabato di luglio. Risultati non positivi per le italiane impegnate all'estero, ma va considerata la differenza di condizione atletica con le avversarie.

Augsburg-Cagliari 3-1

Primo test importante per la squadra di Semplici in Germania. Gol tedeschi che arrivano nel primo tempo con Jensen e Vargas (doppietta). Joao Pedro accorcia le distanze solo nel finale. Problemi al ginocchio per Rog. Cagliari che tornerà in campo nel prossimo test contro l'Olbia.

Atalanta-Pordenone 2-1

1000 spettatori al Gewiss Stadion per l'amichevole odierna. Gol dopo 5 minuti di Piccoli, su corner di Miranchuk. Pareggia Tsadjout su un rigore conquistato da Pellegrini su fallo di Palomino. Kovalenko trova il gol vittoria a un quarto d'ora dalla fine su assist di Piccoli. Esordi per Pezzella e Lovato. Atalanta che il 7 agosto affronterà il West Ham.

Rennes-Torino 1-0

Una rete di Terrier, alla metà del primo tempo, su incertezza di Milinkovic-Savic, regala la vittoria ai francesi. Espulso Juric per proteste, esordio per Pjaca. Granata in campo l'8 agosto contro l'AZ Alkmaar

Lens-Udinese 4-1

Tanti errori difensivi nella sconfitta dei friulani in Francia. Avversario molto più avanti fisicamente e in un quarto d'ora è già 2-0 con i gol di Wooh e Boura. Banza chiude la partita nel recupero del primo tempo, ma Samir cerca di riaprire il discorso nel finale. Pereira sfrutta la difesa allungata per fare 4-1 per il Lens dell'ex Fofana. Termina così il ritiro dell'Udinese.

Mainz-Genoa 3-2

4 tempi da 30 minuti nel test odierno. Mainz avanti per un autogol di Marchetti che devia in rete un cross dalla fascia. Buksa pareggia per il Genoa, ma Boetius riporta avanti i tedeschi. Nel terzo tempo Bianchetti realizza su rigore ma Szalai regala la vittoria al Magonza nel finale. Rovella in campo 120'.

