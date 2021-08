Il Napoli di scena a Cracovia dopo la vittoria di prestigio in casa del Bayern Monaco. Con una rimonta di carattere arriva un altro risultato positivo per i partenopei che ribaltano il vantaggio iniziale di Forbes con due reti nella ripresa di Politano e Machach.

Spalletti non può contare su diverse pedine, soprattutto nel reparto offensivo: Osimhen è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno e non sono partiti per la Polonia nemmeno Ounas e Tutino entrambi interessati dalle voci di mercato. Davanti c'è quindi Politano prima punta e Zielinski a supporto. Si rivede anche Machach, marcatore all'Allianz Arena e il giovane Zedadka. Ospina si riprende la porta.

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A IERI A 22:27

La Cronaca

Brutto inizio di gara per il Napoli: Rrahmani sbaglia l'uscita e perde un pallone sanguinoso, Forbes calcia verso la porta e batte Ospina. Alla mezz'ora calcio di rigore per gli azzurri: Elmas viene trattenuto in area e l'arbitro indica il dischetto. Politano calcia troppo centrale e si fa parare il rigore da Bieganski. Poco dopo è Zedadka ad avere l'occasione buona ma il suo pallonetto non scavalca Bieganski che è bravo a deviare la sfera. Nella ripresa Machach fa la prima punta e Politano viene lasciato libero di svariare. Sarà proprio l'ex Sassuolo ha trovare la rete del pari con una bella conclusione dal limite. Ritmi della sfida che si abbassano nel finale con numerosi cambi nelle due formazioni. A 5 dal termine Machach si inventa un incursione personale dentro l'area polacca e calcia secco sotto la traversa. Gol vittoria per il Napoli e altro colpo esterno dopo quello di Monaco di Baviera.

Il Tabellino

WISLA CRACOVIA-NAPOLI 1-2

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski (Rosa, dal 28° s.t.); Gruszkowski (Szot, dal 14° s.t.), Szota, Frydrych (Mehremic, dal 28° s.t.), Hanousek (Kliment, dal 14° s.t.); Kuveljic (Duda, dal 28° s.t.), El Mahdioui (Plewka, dal 28° s.t.), Skvarka (Wachowiak, dal 14° s.t.); Yeboah (Zukow, dal 14° s.t.), Brown-Forbes (Starzynski, dal 14° s.t.), Mlynski (Hugi, dal 1° s.t.)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina (Idasiak, dal 42° s.t.); Malcuit (Zanoli, dal 23° s.t.), Rrahmani, Koulibaly (Manolas, dal 23° s.t.), Mario Rui (Costa, dal 23° s.t.); Lobotka, Elmas; Politano (D'Agostino, dal 23° s.t.), Zielinski (Gaetano, dal 23° s.t.), Zedadka; Machach

GOL: Forbes 5', Politano 67', Machach 85'

Spalletti: "Il Napoli è una squadra che mi somiglia"

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: tabellone, format e dove vederla in tv 02/08/2021 A 17:40