Continuano le buone notizie per Stefano Tacconi dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso 24 aprile. A rendere noto il tutto, ci ha pensato il figlio Andrea che, sui suoi canali di comunicazione, scrive:

Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così.

Solo pochi giorni fa l'operazione per essere svincolato "dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia", un intervento che gli consentirà di "avviarsi al percorso di riabilitazione".

Come scritto da Andrea Tacconi, dopo i giorni di grande paura e preoccupazione, adesso si fa posto alla speranza e alla preghiera per una storia dove tutti si augurano un lieto fine.

