L'essenza più romantica di un calcio sempre più prezioso da poter ammirare: Borja Valero non si ferma e dopo aver chiuso la propria carriera nel professionismo riparte dal C.S. Lebowski, squadra di Impruneta - comune della città metropolitana di Firenze, militante in Promozione. Affianco alla nuova vita da opinionista per DAZN, allora, il centrocampista spagnolo ex Fiorentina e Villarreal è pronto a continuare a dettare i tempi del gioco nei piccoli campi di provincia della toscana in maglia grigionera. Una scelta che consolida ulteriormente - se ancora ce ne fosse stato bisogno - il legame tra Borja Valero e gli abitanti della provincia di Firenze, un popolo che non ha mai smesso di manifestare il proprio affetto verso quello che ormai è conosciuto come Il Sindaco.

"Abbiamo gli stessi valori"

Serie A Tegola Atalanta, stop Zapata: salta le prime due gare di campionato 2 ORE FA

"Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi - ha detto Borja Valero dopo aver preso la sua decisione - Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano. Ma soprattutto il mio obiettivo era salutare i tifosi dal campo e dirgli grazie. Poi questa possibilità. Ho visto entusiasmo, organizzazione e soprattutto mi sono riconosciuto nei valori del Lebowski, a partire da quello che hanno fatto in San Frediano per ridare vita al giardino dei Nidiaci e per dare la possibilità a tutti i bambini e alle bambine del quartiere di giocare, divertirsi e imparare a vivere senza ansie uno sport bellissimo che però sta perdendo la sua umanità. Sono cresciuto in un quartiere periferico di Madrid. Non c’era niente, era difficile anche trovare un campetto per giocare. Certe cose non si dimenticano. Il calcio è anche questo: incontro, aggregazione, possibilità di stare insieme. Di crescere".

Il calcio è anche questo: incontro, aggregazione, possibilità di stare insieme. Di crescere.

Prandelli: "Commisso va ascoltato. Tifosi se lo tengano stretto"

Serie A Kjaer: "Non sono un eroe. Il Milan punterà al massimo" 3 ORE FA