Eriksen riparte, ma non dalla Serie A. Il giocatore ex Tottenham, Il giocatore ex Tottenham, a 5 mesi dal giorno in cui la carriera gli è cambiata , è in Danimarca e ha fatto sapere a gli sta vicino che vuole tornare in campo. Il calcio è ancora un punto fermo nella sua vita e l'obiettivo è tornare a giocare dalla prossima stagione.

Il numero 24 dell'Inter non vuole che l'ultima immagine di sé sia quella del maledetto 12 giugno, e grazie a degli specialisti danesi sta lavorando per tornare. Tutti gli esami relativi all'arresto cardiaco hanno dato esito negativo, nessun problema è stato evidenziato in maniera concreta, per cui Christian ha iniziato un programma di riatletizzazione per non restare del tutto fermo dal punto di vista fisico. Dal 2022 potrà aumentare gradualmente i carichi di lavoro.

Il tutto sotto lo sguardo attendo dell'Inter. I dirigenti nerazzurri, che stanno usufruendo dell'indennità FIFA che copre per un anno lo stipendio del giocatore, prima o poi dovranno trovare una soluzione. Dove tornerà a giocare Eriksen? Olanda o Danimarca le destinazioni.

