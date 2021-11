No, non sono allucinazioni. È proprio Ciro Immobile vestito da arbitro. A Formello è andata in scena l’amichevole tra la squadra di Papa Francesco (la nazionale del Vaticano) e una selezione della World Rom Organization (l’associazione che tutela i diritti delle popolazioni di etnia rom). Sulle panchine delle rispettive squadre l’ex allenatore biancoceleste e c.t. dell’Albania Edy Reja e Maurizio Sarri. A dirigere la partita è stato proprio il bomber di Torre Annunziata.

“Un’esperienza unica ed emozionante - ha dichiarato Ciro Immobile. È bello aver preso parte a questo evento voluto dal Papa. Ed è stato un onore essere scelto come arbitro della partita”

SU LAZIO-JUVENTUS

“A me la Lazio è piaciuta nonostante la sconfitta. Ci è mancato solo l’ultimo passaggio, ma la prestazione è stata buona. Dopo la gara sono stato nello spogliatoio e ho detto ai miei compagni che se continueremo a giocare così ci prenderemo tante soddisfazioni quest’anno”.

SULL’INFORTUNIO

“Ogni giorno che passa va meglio. Farò una risonanza di controllo e vedremo la situazione. Se il muscolo interessato fosse stato un altro probabilmente ce l’avrei fatta a giocare con la Juve. Ma il polpaccio è delicato, non era il caso di rischiare”.

