Secondo le regole di oggi, per essere in fuorigioco, è sufficiente avere una parte del proprio corpo più avanti del penultimo difensore - braccia escluse -. La Fifa e all'Ifab, però, stanno pensando ritornare al passato riproponendo il concetto di luce. Per far scattare il fuorigioco, in sostanza, dovrebbe esserci una finestra tra il corpo dell'attaccante e quello del difensore. Una volta si parlava di "tronchi corporei" (dalla cintola alle spalle), ma potrebbe essere considerata anche la luce tra i piedi.

In pratica si prende il punto più arretrato del piede più arretrato dell'attaccante e si confronta con quello corrispondente più avanzato del difensore. Se c'è luce è fuorigioco, altrimenti tutto ok. Una rilevazione che potrebbe aiutare gli assistenti, che dovrebbero concentrarsi soltanto su punti più vicini al terreno di gioco. E un lavoro un po' più rapido anche per gli uomini in cabina Var nel posizionare le linee del guardalinee elettronico. L'Italia, in questo senso, si è resa disponibile per sperimentare questa modifica e il campionato individuato sarebbe l'Under 18, con assistenti della serie C designati appositamente per i primi test, a partire verosimilmente dalla prossima stagione.

