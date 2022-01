La Salernitana è stata nuovamente bloccata dall'Asl: quarantena per tutti i positivi e per i contatti stretti, queste le disposizione dell'autorità sanitaria. La squadra sarebbe dunque impossibilitata a giocare contro il Venezia e il club è in procinto di chiedere il rinvio della sfida di giovedì 6 gennaio.

Ad

A rischio anche la trasferta di Verona contro l'Hellas. A riportare la notizia è Sky Sport.

Serie A Salernitana-Venezia: probabili formazioni e statistiche 21 ORE FA

Ribery: "Ho tanta passione e tanto da dimostrare"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio IERI A 16:23