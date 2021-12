Finalmente una buona notizia, dopo 174 giorni: sono passati infatti quasi sei mesi da quel maledetto 12 giugno che ha fatto stare con il fiato sospeso gli appassionati di calcio e non solo. Christian Eriksen è tornato a vestire i panni del calciatore: da mercoledì 1 dicembre ha preso ad allenarsi ad ad Ådalen, dove il giocatore dell'Inter alloggia con la sua famiglia dalla scorsa estate e dove si trovano le strutture dell'OB Odense, società della Superligaen, la massima serie nazionale danese.

"Siamo davvero felici che in questo momento Christian Eriksen si mantenga in forma sui nostri campi", ha detto a BT il direttore sportivo del club, Michael Hemmingsen. "Siamo rimasti in contatto con Christian da quando è passato da OB, e quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva riprendere gradualmente l'attività ad Ådalen".

Secondo le prime ricostruzioni, Eriksen avrebbe svolto un lavoro cardio ma ha anche toccato il pallone, tirando anche in porta: per parlare di ripresa dell'attività sportiva è ancora molto presto, ma è certamente un primo passo.

Un caso da risolvere

Ripresa a parte, il caso di Eriksen rimane da risolvere in casa Inter: secondo il "Corriere dello Sport" di un paio di giorni fa, il suo stipendio è stato quasi del tutto coperto dall'assicurazione FIFA e UEFA, ma entro la fine dell'anno bisognerà fare chiarezza sul suo futuro. Con tutta probabilità si andrà verso la risoluzione del contratto, ma senza fretta da parte dell'Inter.

Un altro caso Eriksen: il Sarpsborgs fa l'in bocca al lupo a Pálsson

