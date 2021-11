Per che squadre tifavano Alessandro Manzoni e Giuseppe Verdi? Facile, Milan e Inter. No, non è uno scherzo ma la bellissima iniziativa di Magliofili che, stamattina, ha tappezzato Milano con affissioni di personaggi celebri con le magliette a tinte rossonere e neroazzurre.

L'obiettivo di questa bella iniziativa è ricordare che dietro ad ogni maglia c'è una storia, un percorso, con momenti belli e difficili passati e condivisi tra società e tifosi. Oltre a Manzoni e Verdi, troviamo pronti a scendere in campo l'esposizione anche di Alda Merini in splendida divisa neroazzurra ed Enzo Jannacci dal cuore milanista. Le sorprese non finiranno qui e, sicuramente, per tutta la stagione i Magliofili ci stupiranno con queste idee colorate.

Ogni esposizione recita, in basso, la frase "Milano è il Derby". Come dar loro torto.

