12 anni di distanza dall'ultima partita ufficiale, Francesco Flachi è tornato. L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria ha scontato una lunghissima squalifica per doping (due volte positivo alla cocaina), ma è tornato da quell'inferno. Oggi ha 46 anni, magari non con lo stesso fisico di allora, quando segnava gol a profusione in Serie A, ma è tornato con la voglia di un ragazzino. Con la voglia di uno che vuole riscattarsi dopo tanti errori commessi nella vita. "Ho sbagliato e ho pagato” ha dichiarato a tuttomercatoweb dopo il debutto col Signa, squadra dell'Eccellenza toscana con cui ha trovato è tornato. L'ex attaccante diha scontato una lunghissima squalifica per doping (due volte positivo alla cocaina), ma è tornato da quell'inferno. Oggi, magari non con lo stesso fisico di allora, quando segnava gol a profusione in Serie A, ma è tornato con la voglia di un ragazzino. Con la voglia di uno che vuole riscattarsi dopo tanti errori commessi nella vita. "” ha dichiarato adopo il debutto col, squadra dell'Eccellenza toscana con cui ha trovato l'accordo per un anno quest'estate . Quali sono gli obiettivi di oggi? Nulla di più che tornare ad essere un innamorato del calcio e, perché no, aiutare il Signa a far bene. Lui che, con 110 gol con la maglia della Sampdoria, è il terzo miglior marcatore del club dopo Mancini e Vialli. Nell'ultimo week end è comincia la sua nuova vita.

Che sensazione hai a anni di distanza dall'ultima partita?

Ad

Non ne potevo più. Ci speravo, ma non me lo aspettavo. Ricevo tanti messaggi ancora oggi, sono davvero felice. Ora cercheremo di concludere nel modo migliore il campionato. È stato un mese particolare per me e per la squadra, che non era abituata alle telecamere. Spero di avergli regalato una gioia, perché è venuta tanta gente e spero venga anche in futuro. Ho pensato a quello che ho passato a livello di persona e famiglia, ma sono andato avanti. In una giornata mi hanno fatto cancellare tante delusioni. Ed è stata una bellissima giornata. Ringrazio i tifosi di tante squadre, da Fiorentina e Sampdoria, ma non solo. [Francesco Flachi a tuttomercatoweb]

Calcio Flachi: "Cocaina? Ho fatto tante caz...., ma sono cambiato" 19/08/2021 A 11:33

La colpa per quanto successo è stata mia, mi sono creato io i problemi. Sono passati 12 anni da quel momento, ma ho avuto vicino la famiglia. All'inizio ci restavo male su tante critiche piovutemi addosso, anche sui social. So di non essere stato un esempio, ma vado avanti per la mia vita. Alle volte la gente è veramente cattiva, ma ormai ci siamo abituati a queste cose e continuerò ad andare avanti a testa alta. Sono stato 12 anni fermo, a volte mi chiedo chi me lo fa fare di tornare a giocare, sono impegnativi gli allenamenti, ma dà grande soddisfazione. Mi hanno fatto riassaporare quello che avevo buttato via, la passione per il calcio. Il calcio è una vera emozione, ancora oggi. Domenica ho rivisto tanti amici, questa è la cosa più bella. Ho ricevuto più amicizia ora che in passato. E poi che bello vedere mio padre che si è commosso, anche perché non è uno che esterna molto. Di sicuro lo avevo deluso per quello che ho fatto, ma l'ho riconquistato ricreandomi in questi 12 anni, rimboccandomi le maniche

Francesco Flachi, Sampdoria Credit Foto Getty Images

"Ho sbagliato e ho pagato"

Sono stato invischiato in una situazione di scommesse in cui non c'entravo niente. Sono stato squalificato per due mesi e non so neanche per cosa. Squalificarono solo me quando c'erano altri che avevano fatto ben di peggio. Caddi in depressione, poi ho fatto una cavolata ed è andata come è andata. Ma dico che ci sono altri modi per reagire. Ho sbagliato e ho pagato

Con chi mi piacerebbe giocare oggi?

Con Ibra. Ci ho giocato contro, ma uno come lui può darti tanto ancora adesso

Novellino, uno speciale

Novellino. Ha fatto tanti km solo per vedermi, questo vuol dire tanto per me

Ricorda ancora qualche momento particolare della sua carriera?

Mi sarebbe piaciuto vedere cosa avrei fatto negli ultimi 4-5 anni se non avessi fatto quelle cavolate. In campo ero istintivo come fuori. Come sbagliavo un passaggio in campo, ho sbagliato nella vita ma, come sempre, si va avanti

Da Hakimi a Mané: ecco i 5 gol più belli del torneo

Calcio Flachi tornerà a giocare a 46 anni in Eccellenza 14/08/2021 A 08:43