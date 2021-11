Fabrizio Miccoli, è tutto vero. L'ex calciatore di Casarano, Ternana, Perugia, Juventus, Fiorentina, Benfica, Palermo, Lecce e Birkirkara, L'ex calciatore dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di carcere. Purtroppo per, è tutto vero. L'ex calciatore di Casarano, Ternana, Perugia, Juventus, Fiorentina, Benfica, Palermo, Lecce e Birkirkara, condannato in via definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso di martedì sera , si è presentato spontaneamente oggi al carcere di Rovigo.

Secondo la sentenza, Miccoli commissionò un'estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino "u scintilluni", già condannato a sua volta in via definitiva a 7 anni di carcere. Per l'ex capitano rosanero non esiste soluzione alternativa alla prigione, perché a causa dell'aggravante non vengono concesse misure alternative.

Ad

2013, Fabrizio Miccoli Credit Foto LaPresse

Serie A Il chirurgo di Osimhen: "Una delle operazioni più difficili della mia carriera" UN' ORA FA

La vicenda giudiziaria

La vicenda giudiziaria, che risale a 10 anni fa, nasce dalla richiesta di Miccoli a Mauro Lauricella, figlio di Nino, un mafioso del quartiere Kalsa, di chiedere la restituzione di diverse migliaia di euro all’imprenditore Andrea Graffagnini per conto del suo amico Giorgio Gasparini, ex fisioterapista del Palermo Calcio. La vicenda fece molto scalpore anche per perché Miccoli e "Scintilla" parlavano nelle intercettazioni del giudice Giovanni Falcone come di un "fango". L’ex capitano del Palermo per tali frasi si scusò pubblicamente poi pubblicamente.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Miccoli condannato in via definitiva a 3 anni e mezzo di carcere 15 ORE FA