"Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa": , ha colto tutti di sorpresa, anche i tifosi del Grifone, i primi a chiedersi chi sia questo tecnico, visto che non rientrava nella lista allargata dei possibili successori di Shevchenko (una vittoria, tre pareggi e subito sette sconfitte in 11 partite complessive tra campionato e Coppa Italia) sulla panchina rossoblù. Dopo il tentativo a vuoto per Labbadia e i buchi nell'acqua per Maran e Ballardini, ecco spuntare il nome a sorpresa. Un tedesco che arriva dal Belgio: scopriamo insieme di chi si tratta. l'annuncio, arrivato nella serata del 19 gennaio , ha colto tutti di sorpresa, anche i tifosi del Grifone, i primi a chiedersi chi sia questo tecnico, visto che non rientrava nella lista allargata dei possibili successori di(una vittoria, tre pareggi e subito sette sconfitte in 11 partite complessive tra campionato e Coppa Italia) sulla panchina rossoblù. Dopo il tentativo a vuoto per Labbadia e i buchi nell'acqua per, ecco spuntare il nome a sorpresa. Un tedesco che arriva dal Belgio: scopriamo insieme di chi si tratta.

Sulla carriera da giocatore forse vale la pena di sorvolare. Nato in Germania nel 1973, Alexander Blessin ha giocato da attaccante, iniziando la propria avventura nel TSV Georgii Allianz Stuttgart, poi un'esperienza in Turchia con l'Antalyaspor, prima di tornare in Germania: SV Wacker Burghausen, Lokomotive Leipzig, SC Pfullendorf, TSG 1899 Hoffenheim, Sportfreunde Siegen, SSV Jahn Regensburg, SSV Reutlingen, e SV Bonlanden prima di ritirarsi nel 2012. Con sole 7 presenze in Bundesliga totali in carriera.

È stata una situazione molto veloce, sono molto felice di essere qui. È un grande club ed è un grande passo per me. Il Genoa è un top club, cercheremo di tirare fuori il meglio da questa occasione. Il Genoa è un club con una grande storia e grande tradizione, ha vinto nove scudetti e siamo fieri di essere qui e faremo del nostro meglio" (Alexander Blessin )

Allenatore: giovanili Lipsia, poi l'Oostende

Quella che ci interessa maggiormente è la sua storia da allenatore, iniziata nel Lipsia: dal 2012 Blessin lavora con i giovani sotto l'egida del coordinatore Ralf Rangnick, prima nell'Under 17, passando poi alla squadra Under 19. La prima chance da allenatore in "prima squadra" arriva dal Belgio: con l'Oostende chiude la prima stagione con un quinto posto in campionato, riuscendo a mettersi alle spalle Standard Liegi e Gent (vincendo anche il premio come miglior tecnico), mentre il campionato 2021/2022 non parte bene, con appena sette vittorie in 21 gare di campionato e il 15° posto complessivo.

Gegenpressing e 3-5-2

Chi è avvezzo alle pratiche calcistiche di Jürgen Klopp saprà bene di cosa si parla quando si usa il termine "Gegenpressing": anche Blessin è un grande cultore della pressione sul portatore di palla avversario una volta perso il controllo della sfera. Secondo le ricostruzioni, il nuovo allenatore è stato voluto a tutti i costi dal direttore sportivo Johannes Spors: il dirigente ha spinto per l'arrivo di un allenatore tedesco, e dopo aver ricevuto il "no" di Bruno Labbadia ha virato su Alexander Blessin, che conosceva dai tempi del Lipsia. Nell'Oostende, Blessin utilizzava spesso il 3-5-2 (o 5-3-2), variando talvolta sul 4-4-2 e il 4-3-3.

Clausola

Un milione e 500mila euro. E' quanto pagato dal Genoa, svela 'Sky', per liberare Alexander Blessin dal suo contratto col KV Oostende. Il manager tedesco ha firmato un contratto col club rossoblù fino a giugno 2024 e mercoledì sera è già sbarcato in città. Ora a lui il compito più difficile: salvare un Genoa che sta colando a picco già da qualche tempo.

