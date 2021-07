Allo scoccare delle 17:30 di domenica 18 luglio è ufficialmente partita l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli . L'amichevole contro la Bassa Anaunia ha aperto il ciclo di amichevoli che terranno impegnati i partenopei durante il ritiro in Val di Sole. Dopo 3 giorni di allenamento, Spalletti può considerarsi soddisfatto della prova sfoderata dai suoi: Victor Osimhen si fa trovare pronto sin da subito e cala un poker in soli 45' di gioco. Ispirato anche Matteo Politano, uomo assist di giornata.

Ovviamente mancano all'appello i giocatori che hanno preso parte a Euro 2020, ancora in vacanza con le proprie famiglie. Tuttavia, mister Spalletti ha potuto contare su un gruppo folto di big: Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Osimhen, Ounas, Petagna e Politano si sono affacciati all'amichevole contro i dilettanti locali. Niente da fare invece per Zielinski e Ghoulam: il primo ha ottenuto un permesso dal club, il secondo è bloccato da un infortunio.

Il tabellino

NAPOLI-BASSA ANAUNIA 12-0

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

NAPOLI 2° TEMPO (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Luperto, Costa; Palmiero, Gaetano (Machach, dal 33° s.t.); Tutino (Folorunsho, dal 33° s.t.), Ciciretti, Zedadka; Petagna.

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer; Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo.

Gol: 4' Elmas, 8', 19', 35', 37' Osimhen, 15' Manolas, 44' Lobotka, 60' Tutino,62' Palmiero, 65' Ciciretti, 79' Macach, 90' Petagna.

La cronaca, 1° tempo

Al Comunale di Dimaro il nuovo Napoli di Spalletti parte forte dai blocchi: dopo soli 4' è Elmas ha realizzare il primo gol della stagione su bell'assist di Politano. E' proprio l'ala italiana a ispirare maggiormente i suoi compagni in avvio: il secondo gol di Osimhen, lanciato solo a rete, scaturisce ancora da una sua giocata. Il tris di Manolas al 15' vale il tris di assist per il fantasista partenopeo. Al 19' Osimhen trova la doppietta con una finalizzazione precisa e potente. Verso la mezz'ora di gioco il Napoli di Spalletti si scioglie e comincia ad imbastire le prime trame prolungate di gioco: il principale beneficiario è sempre Osimhen, che cala il tris scartando il portiere in uscita. Al 37' la punta nigeriana fa suo il palcoscenico: quarto gol su suggerimento di Elmas. Ad ornare la goleada dei primi 45' ci pensa Lobotka con un missile potente. 7-0 secco e applausi per Spalletti.

La cronaca, 2° tempo

A inizio secondo tempo Spalletti rovescia la squadra: 10 sostituzioni, rimane in campo solo il portiere Contini. I partenopei ringhiano ancora a ridosso dell'area avversaria, e sfondano nuovamente al 60' con Tutino. Nel giro di cinque minuti gli succedono Palmiero, con un bolide dai 25 metri e Ciciretti, che raggiunge la doppia cifra grazie alla complicità del portiere avversario. Negli ultimi venti minuti il Napoli cerca con foga altri gol: Macach trova l'11-0 di testa, poi chiude Petagna in extremis grazie a un tocco ravvicinato.

