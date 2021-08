Il ritorno di Christian Eriksen a Milano è già di per se una bella notizia, dopo l'episodio cardiaco che lo aveva colpito durante la fase a gironi dell'Europeo, mentre era in campo con la sua nazionale. Il danese ha già avuto un incontro con Beppe Marotta, Ad dell'Inter, con cui ha discusso i prossimi impegni della settimana. Secondo Gazzetta, il calciatore non sarà subito sottoposto agli esami medici che ha già svolto in Danimarca. Si aspetterà il responso dei test già effettuati, per poi procedere ad approfondimenti per svelare la natura scatenante il problema cardiaco.

In caso dovesse emergere la possibilità che il defibrillatore installato al giocatore possa non essere permanente, si aprirebbe la possibilità di un ritorno in campo. Una ripresa delle attività comunque non precedente ai 6 mesi. Intanto il giocatore farà visita ai compagni alla Pinetina, dove incontrerà anche il nuovo mister Inzaghi.



Serie A Genoa, ufficiale: preso Salvatore Sirigu 5 ORE FA

Lukaku: "Ho parlato con Eriksen, sono felice che sia tra noi"

Serie A Ibrahimovic ha smaltito il suo infortunio: ci sarà con la Samp 8 ORE FA