La Juventus, come tutti i grandi club europei, si è trovata di fronte a un periodo di estrema difficoltà finanziaria. Gli effetti negativi delle stagioni 2020-2022 sono stati stimati in 320 milioni di euro per la società torinese. Per fare fronte a questa situazione e in ottica di un rafforzamento patrimoniale a supporto dello sviluppo dell'asset sportivo, il Cda della Juventus ha approvato un aumento di capitale per massimi 400 milioni di euro.

Andrea Agnelli, Juventus

All'interno della conferenza stampa odierna di presentazione del nuovo allenatore Allegri, il Presidente Andrea Agnelli ha voluto annunciare che l'operazione è da considerarsi imminente: "Il consorzio di garanzia verrà annunciato nei prossimi giorni". La definizione del consorzio è la tappa finale del procedimento di aumento di capitale. Le banche che dovrebbero andare a costituire il pool di garanzia dovrebbero essere Mediobanca e Unicredit, come riporta Calcio e Finanza. A queste si dovrebbero aggiungere JP Morgan e Goldman Sachs. L'ultimo aumento di capitale risale al 2019, con un operazione da 3009 milioni.

Rafforzamento economico che andrà in parte incanalato nello sviluppo della squadra. "Massimiliano Allegri e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, che pure esiste, ma perché ha la credibilità per scrivere un capitolo completamente nuovo e perché pensa che il nuovo gruppo dirigente saprà agire nel solco della tradizione bianconera, fatta di lavoro, serietà, sacrifici e spesso anche vittorie. Massimiliano si riconosce in questi valori e con lui guardiamo solo al futuro, con una programmazione di medio period" ha concluso Agnelli.

