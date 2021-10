Come ogni anno di questo periodo le società calcistiche parlano ai loro azionisti. Non fa eccezione la Juventus, che segue di qualche giorno quanto già sentito in Italia con Milan e Inter. Interessante in casa Juve sono allora le parole del presidente Andrea Agnelli, che allo Juventus Stadium con un apposito palco costruito sul campo per permettere l’evento in presenza, ha aperto l’assemblea toccando tantissimi temi. Da quelli economici, naturalmente, a le parole dedicate anche a Cristiano Ronaldo. Qui i temi toccati del presidente della Juventus.

Introduzione sulle questioni economiche

"Essere rispettosi verso gli Azionisti è un segno distintivo di questa società. Oggi approvermo il bilancio fino al 30 giugno 2021 ed eleggeremo il nuovo consiglio di amministrazione. È giusto raccontarvi che cosa ha fatto la Juventus e che cosa farà. Innanzitutto è importante avere un quadro della situazione economica globale del calcio. Le previsioni parlavano di una crescita enorme, distaccata dalla situazione mondiale. Parallelamente abbiamo assistito ad una grande inflazione del mercato dei giocatori. Tutto questo porta a una riflessione: si trattava di investimenti con aspettative di ritorni successivi. In questo contesto è corretto analizzare che cosa ha fatto la Juventus. Nel ciclo 2014-2018 il nostro fatturato è stato costantemente sopra i 400 milioni. Siamo riusciti ad acquistare il giocatore più forte del mondo Cristiano Ronaldo e in quel momento abbiamo capito che era il momento di investire e di iniziare un piano i investimenti espansivi che ci potesse portare a consolidare la nostra posizione in termini di risultati.

Sull’imprevisto Covid

Nel gennaio 2020 abbiamo completato l'aumento di capitale e nel febbraio 2020 il mondo si è fermato con Covid che ha colpito tutti duramente. Non è bello pensare ad un futuro in maniera mediocre soprattutto questo deve valere per la Juventus. La crisi pandemia mi ha fatto fare delle valutazioni sul suo impatto nella società, nella vita, e nel sistema sanitario. La quarantena mi ha fatto riflettere molto: quando io ero piccolo non esisteva nemmeno questa parola invece i miei figli adesso si interrogano sulle regole da rispettare quando vanno all'estero. Questo deve fare capire l'impatto che ha avuto nella società. Noi abbiamo giocato 60 partite senza pubblico, tamponi costanti ogni giorno e anche la bolle e Pavel lo sa bene. È stato un periodo irreale che ha comportato una serie di crisi economiche.

Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved Credit Foto Getty Images

Sulla Superlega e sul mercato dei calciatori

Tutto questo ha portato una crisi politica che ha portato alla nascita della Superlega, ai procedimenti iniziati e poi annullati dall'UEFA ed ora siamo in attesa del giudizio della Corte di Giustizia europea. Uno dei principali cambiamenti nel mondo del calcio è stato il totale ridimensionamento del mercato dei trasferimenti dei calciatori. Si è passati da 6,5 miliardi per le società europee nel 2019 a 4 miliardi nel 2020 e successivamente a 3 miliardi nel 2021. Questa situazione del mercato avrà ripercussioni sulle squadre medio-piccole.

Sull’industria calcio: non sostenibile

Il futuro deve passare attraverso una dimensione gestionale: questa industria ha la cattiva abitudine di misurarsi sul fatturato. Dovremo focalizzarci sulla ricerca profitto. Andremo a inserire un comitato di ESG: col nuovo consiglio andremo a istituire un nuovo comitato ad hoc. Continueremo a essere all’avanguardia nelle politiche sportive dell’industria. Sfido chiunque, a prescindere dai risultati, a dirmi che l’attuale piramide del calcio professionistico sia soddisfacente. Sento lamentarsi chiunque, ma trovo sorprendente che tutte le proposte di riformare questa industria venga accantonata. Qualsiasi proposta non troverà soddisfazione. Chi ha i voti non ha il peso e chi ha il peso non ha voti. Questa bilancia dovrà trovare una sua formulazione.

Ancora sulla Superlega: frecciata alla UEFA

Per 10 anni ho lavorato per stabilizzare il sistema, visto che non tutela noi investitori. Cito Juventus, Real Madrid e Barcellona: nessuna ha vinto il campionato ma partecipiamo alla Champions. Tante squadre hanno vinto ma non partecipano alla Champions: questo per puro aspetto commerciale. In quel momento tanti gridavano allo scandalo. La Superlega è stata la constatazione di 12 società visto che le obsolete impalcature su cui si regge il calcio stanno rifiutando ogni cambiamento per mantenere una classe politica che non vuole rischiare ma che non compete all'attuale periodo e vuole incassare.

Su Ronaldo, ecco la frecciatina

Siamo tutti utili e nessuno indispensabile. In campo e fuori vogliamo vedere sacrificio e disciplina, la Juventus è composta da 1700 persone che devono perseguire un risultato. Per quanto fatto sul campo non possiamo che applaudire Ronaldo e ringraziarlo per quanto ci ha fatto gioire. Il peccato è averlo avuto con un anno e mezzo di stadio vuoto. Ha ragione Morata però, è la maglia della Juventus che richiede responsabilità. La Juventus è più grande di tutti, di chiunque abbia partecipato. La Juventus viene prima di qualunque persona.

Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo il giorno della presentazione in bianconero di CR7, il 16 luglio 2018 Credit Foto Getty Images

