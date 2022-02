E' tempo di "leaks" in vista della prossima stagione di calcio: a questo riguardo, ci sono nuove conferme per quanto riguarda la maglia Home che Adidas realizzerà per la Juventus nella stagione 2022/23. Secondo il sito specializzato Footy Headlines, i bianconeri indosseranno maglie con le tipiche strisce binache e nere, ma con inserti in oro nella prossima annata calcistica.

Le due ipotesi "dorate"

Due le ipotesi messe sul tavolo: la prima con strisce classiche e inserti oro nel colletto e sui bordi delle maniche della maglia. Al centro il logo Jeep in nero e sul petto i logi del club e di Adidas.

La seconda ipotesi invece illustra una struttura più particolare per le strisce, sì nere ma separate da quelle bianche da altre strisce in oro molto più sottili.

Dove metto il logo?

Come far risaltare il logo della Juventus e non farlo "perdere"? Si è ipotizzato che possa essere inserito in maniera diversa sul petto: c'è l'idea di una patch bianca sulla quale applicare lo stemma o un logo completamente in oro, che richiami gli altri inserti della divisa.

