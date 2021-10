Aveva promesso un’autobiografia spicy, piccante, come i suoi video sui social, spesso autentiche medicine per strappare un sorriso. Non ha tradito le attese Patrice Evra, che nel presentare il suo libro ‘I Love This Game’, in uscita in Inghilterra, ha rilasciato un’intervista al collega Antonello Guerrera di Repubblica.

Sono stato abusato sessualmente da un mio insegnante, a 13 anni" – mai rivelata nemmeno alla madre. Evra, che in queste settimane abbiamo rivisto in Italia come collaboratore di Amazon Prime per i match di Champions League proprio della Juventus, per i bianconeri ha anche toccato un tema scottante: Cristiano Ronaldo. Si toccano tanti temi, da quello già anticipato e serissimo, come il razzismo, a quella tremenda rivelazione - "" – mai rivelata nemmeno alla madre., che in queste settimane abbiamo rivisto in Italia come collaboratore di Amazon Prime per i match di Champions League proprio della Juventus, per i bianconeri

Incalzato, il francese ha parlato a proposito dell’addio di CR7 ai colori bianconeri: Cristiano ha bisogno di amore e rispetto. Invece, alla Juve stava diventando il capro espiatorio. Le critiche in Italia a Ronaldo sono state ridicole e un po’ ipocrite. Un altro errore è stato quando Allegri ha detto in conferenza: ‘Cristiano non giocherà tutte le partite’. Non c’è bisogno di dire certe cose in pubblico. In ogni caso, l’unico vero amore di Cristiano è il Manchester United”.

E sul perché sia così. Evra ha poi proseguito: Perché a Manchester nessuno si permetterebbe di criticarlo. La Juve avrebbe dovuto capire che Cristiano esige amore e rispetto. Quando li riceve, Cristiano dà la vita per te”.

Parole che forse non prenderanno benissimo i tifosi bianconeri e in generale il mondo Juve, che in bianconero a Ronaldo ha di fatto permesso più o meno di tutto. Sulla sua esperienza alla Juventus e il suo rimanere legato ai colori bianconeri invece Evra si è così espresso: La Vecchia Signora è nel mio Dna, come lo United. Ti innamori di lei, della sua storia, dell’etica del lavoro, della mentalità vincente. Di tutto”.

Infine un aneddoto su Allegri

Ha un fiuto incredibile. Più di Ferguson. Allegri sa sempre come andrà una partita prima che cominci. Al ritorno degli ottavi di Champions 2015, a Dortmund, predisse tutto. Pazzesco. Prima del match ci disse: ‘Questa è un’amichevole’. Mentre qualche giorno prima contro il Genoa ciurlava contro come se fosse una finale di Champions. Allegri è così: è ossessionato dalle piccole, non si preoccupa dei big match”.

