Mettetevi nei panni di Massimiliano Allegri: recuperato d’urgenza dalla Juventus dopo che, con Andrea Pirlo, era precipitata al quarto posto (per miracolo), schianto attutito da «un paio di coppette», come sdottorano i radical-chic del tifo; applaudito e non più insultato dal popolo, arriva e cosa si trova davanti? Niente meno che l’Italia di Roberto Mancini campione d’Europa. La nazionale famiglia, «di tutti», che ha fatto del gioco la bandiera e della sofferenza il pennone. Non solo: la Juventus è la squadra che ha prodotto più gol (12) e i cui titolari sparsi hanno raccolto più minuti (dietro al Manchester City).

Traduzione: non saremo all’epica del 1982, quando i campioni del Mondo erano sei, addirittura, e Giampiero Boniperti regalò al Trap Michel Platini e Zibì Boniek, ma nemmeno in un altro mondo. Per la cronaca, e per la storia, lo scudetto finì poi alla Roma di Nils Liedholm. «Povero» Allegri, dunque: povero con le virgolette, ça va sans dire, povero nel senso che lo scalpo del campionato sarà il minimo, con l’aria che tira e le lezioni che fioccano.

Il mercato chiude a fine agosto, e allora buttarsi sui pronostici comporta rischi non trascurabili. Da Londra, Leonardo Bonucci (34 anni) e Giorgio Chiellini (37 ad agosto) sono tornati eroi. Tranquilli: al primo giro di Var torneranno ladri. E persino Federico Bernardeschi, addirittura: cambio prezioso, freddo sui rigori. E Alvaro Morata, sempre in bilico fra essere e non essere. Lo stesso Adrien Rabiot, terzino d’emergenza, ha lasciato tracce di vita. Più di Aaron Ramsey. Cavoli del mister, come si dice.

Paulo Dybala frigge: buon segno. Naturalmente, tutto ruota attorno a Cristiano Ronaldo. Cannoniere dell’Europa mobile, 36 anni suonati, la voglia di una nuova, ultima avventura e la sensazione che, a certi stipendi, pochi siano disposti a venirgli incontro. Cierre è la soluzione che il logorio e l’ego trasformano in problema. Se ogni tanto o spesso, dipenderà dagli stimoli, dai compagni. Dall’allenatore. Ribadisco: alla sua età, Cristiano avrebbe bisogno del centrocampo di Berlino, mentre la Juventus, «questa» Juventus, avrebbe bisogno del Cristiano giovane.

Rimane fondamentale la caccia al regista. Ho letto di Miralem Pjanic: una gag, immagino. Più seria la pista di Manuel Locatelli, anche se proprio un «play» non è. Cruciali si profilano i progressi di Federico Chiesa (debordante pure a sinistra, visto?) e la tenuta del pacchetto difensivo. Occhio: per infortunio, su sette partite, Chiello ne ha saltate due e trequarti (Svizzera, Galles, Austria). E’ la sua media.

Allegri non avrà che l’imbarazzo della scelta, per individuare il modulo: 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2. Eccetera. Conoscendolo, non credo che vivrà il mandato-bis alla rincorsa del «prestazionismo» del Mancio, ostentato da Arrigo Sacchi e dalle edicole come la statua del santo patrono. Resterebbe la Champions: fino agli ottavi, almeno. Max è un risultatista che, tempo un paio di interviste, citerà il possesso palla di Italia-Spagna, poco a tanto. Il solito film. Però anche cinque scudetti.

