Scoppia il caso dei giocatori no vax in casa Lazio. Secondo quanto riporta La Repubblica, questa mattina la società biancoceleste ha dato il via alla vaccinazione della rosa, come da indicazione della Federcalcio per le formazioni del campionato italiano. Quando i giocatori sono stati informati di quanto sarebbe accaduto però, alcuni di loro si sarebbero opposti. Lo staff della Lazio dichiara: "Non sono obbligati ma cercheremo di convincerli a farsi vaccinare per affrontare il campionato in piena sicurezza".

La vicenda

La Lazio si vaccina dunque contro il Covid nel ritiro di Auronzo di Cadore, ma non tutti i giocatori biancocelesti hanno accettato la proposta della società di sottoporsi al trattamento. Ce ne sarebbero infatti 3-4 che avrebbero espresso forti dubbi in proposito e declinato (almeno per il momento) l’invito del club a vaccinarsi. La società romana spera di convincerli in extremis ed è anche fiduciosa di farcela (a tal fine già da venerdì sera sono stati avviati contatti con i diretti interessati). Ma intanto, dopo il caso analogo dello Spezia , anche la società romana sarà costretta ad affrontare ufficialmente il problema no vax all’interno del suo gruppo squadra, se il diniego dei giocatori che non sono ancora convinti di vaccinarsi dovesse essere confermato.

Le parole di Zaia

La Lazio, recependo l’invito della Federcalcio di favorire al massimo la vaccinazione anti-Covid dei giocatori, aveva deciso già nei giorni scorsi di sfruttare il periodo del ritiro di Auronzo di Cadore per garantire la prima dose di vaccino all’intero gruppo squadra. I dirigenti del club capitolino si sono così messi in contatto con Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, per studiare la fattibilità dell’operazione (per competenza territoriale la vaccinazione poteva essere autorizzata e organizzata solo dalla regione sul cui territorio si sarebbe svolta). Il governatore Zaia ha accolto favorevolmente la proposta della Lazio e si è immediatamente attivato per allestire un punto vaccinazioni ad Auronzo: " Il presidente Lotito ci ha chiesto se c’era questa possibilità, richiesta formulata prima ancora delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità e un piacere", le parole del governatore del Veneto.

Prima dose di Pfizer

Per tutti i giocatori presenti in ritiro (una trentina in questo momento) sarà così pronta questa mattina la prima dose di Pfizer, il richiamo con la seconda dose sarà poi effettuato a Roma tra tre settimane, come riporta la Gazzetta dello Sport. Vaccino per tutti tranne per quelli che l’hanno già effettuato. Si tratta dei tre nazionali italiani che l’hanno ricevuto prima del campionato Europeo (Acerbi, Immobile e Lazzari; i primi due peraltro non sono in questi giorni ad Auronzo perché sono in vacanza dopo essere stati impegnati agli Europei fino all’11 luglio) e poi Leiva che aveva provveduto autonomamente a vaccinarsi prima di raggiungere il ritiro di Auronzo. Diverso il discorso per Vavro. Il difensore slovacco ha contratto il Covid a giugno, ne è uscito, ma al momento non può vaccinarsi.

Caos no vax

Sembrava tutto procedere per il meglio, una mossa che avrebbe tra l’altro rasserenato l’ambiente biancoceleste dopo le vicissitudini della scorsa stagione, condizionata per un lunghissimo periodo dal caso tamponi, ma poi ecco esplodere il caso dei no vax che rischia di compromettere tutto, anche se Lotito smentisce le voci secondo le quali ci sarebbe qualche giocatore dubbioso. In Italia per i giocatori la vaccinazione non è obbligatoria. Non ci sarebbe quindi nessuna conseguenza professionale su un’eventuale scelta da parte di qualche giocatore della Lazio (o di un'altra squadra) di dire no al vaccino. Dalla Federcalcio e anche dall’Associazione calciatori si continua però a raccomandare ai giocatori di aderire alla campagna di vaccinazione

