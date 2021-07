All'imbrunire di una giornata soleggiata e afosa, esordisce la nuova Inter targata Inzaghi. Il Lugano si è rivelato un ottimo test per stimolare la crescita dei livelli di fitness del gruppo. presente sul campo anche il direttore Beppe Marotta, che ai microfoni di Skysport ha fatto il punto sulla situazione di mercato . I 90 minuti regolamentari terminano 2-2: a segno D'Ambrosio e Satriano per l'Inter, Lovric e Facchinetti per gli svizzeri. Dal dischetto, due parate di Radu permettono a Inzaghi di aggiudicarsi la Lugano Region Cup.

Il tecnico ex-Lazio conferma il suo tradizionale 3-5-2 pur non potendo contare sulla maggior parte dei suoi big. I primi a rientrare dalle vacanze dopo le fatiche europee sono stati Brozovic e Skriniar; poi si accoderanno anche Lautaro, Lukaku, Barella e il resto della comitiva campione d'Italia. Allo stadio di Cornaredo non si è presentato nemmeno pur non potendo contare sulla maggior parte dei suoi big. I primi a rientrare dalle vacanze dopo le fatiche europee sono stati Brozovic e Skriniar; poi si accoderanno anche Lautaro, Lukaku, Barella e il resto della comitiva campione d'Italia. Allo stadio di Cornaredo non si è presentato nemmeno Hakan Calhanoglu : i tifosi nerazzurri dovranno attendere ancora per vedere il suo debutto, siccome il trequartista turco ha richiesto e ottenuto un permesso dalla società per partecipare al matrimonio del fratello. Dunque, come ovvio che sia, quella presentatasi a Cornaredo non è ancora l'Inter di Inzaghi. Se l'amichevole di oggi valeva per lanciare dei segnali di carattere psicologico e fisico, possiamo tranquillamente promuovere la prova dei nerazzurri.

Le due squadre hanno mostrato due livelli di preparazione atletica ben differenti: il Lugano infatti si appresta, nel giro di 8 giorni, a esordire in campionato. Il mismatch è dunque parso ben evidente durante i 90 minuti. Gli svizzeri hanno sfiancato i nerazzurri con delle ottime uscite in contropiede, anche se tutto sommato sono stati gli uomini di Inzaghi a fare la partita. Nel giro di mezz'ora i nerazzurri si ritrovano sotto di due gol, ma mostrano grande abnegazione nel risalire la china. Ottime le prove di Dimarco (assist) e Satriano (gol), in pole position per un posto definitivo nella rosa di Inzaghi.

Tabellino

LUGANO-INTER 5-6 d.c.r. (2-2)

LUGANO (4-2-3-1): Baumann; Ziegler (78' Ba), Hajrizi, Facchinetti (78' Monzialo), Bottani (78' Maric), Sabbatini (72' Covilo), Lavanchy, Custodio (72' Guidotti), Lovric, Daprelà, N. Muci (45' Abubakar). All. Da Silva Braga

INTER (3-5-2): Handanovic (60' Radu); D'Ambrosio (78' Zanotti), Ranocchia, Dimarco; Darmian (89' Carboni), Nainggolan (78' Nunziatini), Agoumé, Gagliardini, Dalbert (60' Skriniar); Satriano (80' Colidio), Pinamonti. All. Inzaghi

Gol: 30' Lovric (L), 36' Facchinetti (L), 38' D'Ambrosio (I), 54' Satriano (I)

Assist: Dimarco (I), Agoumè (I)

Ammoniti: Hajrizi (L)

La cronaca, 1° tempo

Il match, come c'era da aspettarsi, comincia a rilento. Il primo tiro pericoloso lo scocca Lovric, attaccante della formazione svizzera. Tra le fila di un'Inter ancora in debito d'ossigeno, si distingue Dimarco prevalentemente per le sue doti balistiche. Il suo tiro-cross da calcio fermo impensierisce Baumann.

Inzaghi comincia ad orchestrare la sua squadra partendo dalle retrovie, chiedendo attenzione massima specialmente sul posizionamento dei calci piazzati. Il primo sussulto nerazzurro lo provoca l'uruguagio Martin Satriano, classe 2001, già pokerissimo nell'amichevole contro il Sarnico. L'attaccante di Montevideo colpisce il palo esterno dopo aver raccolto una palla sporca dai piedi di Pinamonti.

Alla mezz'ora di gioco si registra un primo guizzo di Agoumè, che prova un tiro a giro: Baumann disinnesca in angolo. Sul ribaltamento di fronte però, il Lugano trova l'affondo: è sempre Lovric a ribadire in rete sulla respinta di Handanovic.

Al 36° è Facchinetti a infierire sulla difesa nerazzurra: Agoumè è troppo timido nell'avventarsi su una palla vagante; Facchinetti ne approfitta per armare il destro e trafiggere l'angolino alla sinistra di Handanovic da fuori area.

E' il solito Danilo D'Ambrosio a rimettere in carreggiata l'Inter: al 38° il nerazzurro ruba il tempo a Baumann e incorna su calcio d'angolo di Dimarco. L'Inter sembra ingranare le marce subito dopo il gol di D'Ambrosio, mettendo in apprensione i difensori svizzeri su palla inattiva.

La cronaca, 2° tempo

Inzaghi non stravolge la squadra a inizio ripresa, e il gioiello Martin Satriano lo premia al 54° con una girata da vero bomber. Da lì, la manovra del Lugano perde d'intensità: gli svizzeri si riaffacciano all'area nerazzurra solo al 64°, con un tiro a fil di palo di Lavanchy.

Pochi minuti dopo il neo-entrato nerazzurro Radu si prende la passerella tra i pali: riflessi felini a tu per tu contro Abubakar e 3-2 sventato.

Inzaghi lesina sui cambi, si affida ai veterani anzichè ai primavera: all'alba del 17 luglio, pare già una gara da vincere a tutti i costi. La prima orda di forze fresche entra a ridosso dell' 80', e Inzaghi si diverte a giostrare le pedine in difesa a tre e sulle fasce.

Al 90' l'arbitro annulla un gol a Milan Skriniar: il centrale cecoslovacco è pescato in fuorigioco su calcio piazzato di Dimarco. La giusta decisione arbitrale spinge le squadre alla lotteria dei rigori.

La cronaca, rigori

Ai rigori segnano in sequenza: Maric (L), Dimarco (I), Ba (L), Pinamonti (I), Lovric (L), Colidio (I). E' il quarto rigorista svizzero a sbagliare per primo: Guidotti si fa ipnotizzare da Radu dagli 11 metri. L'Inter tuttavia perde subito il vantaggio acquisito: Gagliardini scaglia una palla lenta alla destra di Baumann, che riesce a respingere. Ma l'Inter si riscopre in buone mani: Radu si supera ancora negando il rigore a Covilo. Sul rigore decisivo Ranocchia non sbaglia e consegna all'Inter la Lugano Region Cup.

Il migliore

Martin SATRIANO: il suo è un profilo da monitorare attentamente: dopo il pokerissimo rifilato al Sarnico, il gioiello (classe 2001) di Montevideo conferma la testarda volontà di entrare nella rosa della prima squadra. Tanti spunti interessanti, è una presenza costante nell'area di rigore avversaria. Il suo gol a inizio ripresa è contrassegnato dal timbro di vero bomber.

Il peggiore

DALBERT: troppo morbido in occasione del contropiede avviato da Bottani. Il terzino nerazzurro non regge la spallata del numero 10 svizzero, che può avviarsi verso l'area interista indisturbato.

