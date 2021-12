Secondo Repubblica, dell'amministrazione ordinaria del club si occuperà Alberto Bosco, direttore amministrativo, ma naturalmente non basterà: le dimissioni di Ferrero fanno decadere l'intero consiglio amministrativo del club. Servirà poi una nuova assemblea che servirà a sostituire la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, i cui nomi figurano nell'indagine. In questa fase con tutta probabilità sarà Gianluca Vidal, commercialista di Ferrero, a prendere il potere. Intanto si legge di alcune candidature per l'acquisto della Sampdoria, vediamo quali sono.

Vialli bis

L'arresto di Massimo Ferrero ha aperto nuovi scenari, anche se non immediati, sul futuro della Sampdoria, con la possibilità che all'orizzonte si materializzino nuovi acquirenti. In prima fila ci sarebbe Gianluca Vialli, eroe dello scudetto blucerchiato del 1991, che aveva provato a rilevare il club nel 2019 insieme all'uomo d'affari statunitense James Dinan. E il tycoon sarebbe nuovamente al fianco di Vialli nel tentativo di acquistare la Sampdoria.

Cordata di imprenditori italiani

Nelle ultime ore, inoltre, si sarebbe fatta avanti una cordata di imprenditori italiani alla cui guida ci sarebbe l'ex difensore di Milan e della nazionale Alessandro Costacurta.

Fondo Dubai

Secondo il quotidiano finanziario Mf, c’è anche un altro possibile acquirente per i blucerchiati, ovvero un fondo di stanza a Dubai.

I tifosi rivogliono Garrone

La Federclubs dei blucerchiati ha fatto il nome di Edoardo Garrone, chiedendogli di tornare in campo. "Un paio di anni fa Edoardo Garrone disse che non avrebbe mai abbandonato la Sampdoria e le avrebbe garantito un futuro: confidiamo che ci sia un intervento di chi ha a cuore i colori blucerchiati", dice il presidente Vassallo. "Se è vero che il club non appare interessato all’inchiesta, le conseguenze mediatiche e finanziarie sono imprevedibili. Non sappiamo cosa potrà succedere senza una nuova proprietà".

Ipotesi Volpi, patron della Pro Recco

C'è poi il nome di Gabriele Volpi, che nello scorso febbraio ha ceduto lo Spezia e attualmente è a capo della Pro Recco Pallanuoto.

