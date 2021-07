3-0 a metà gara grazie ai goal, tutti di pregevole fattura, di Bennacer, Leao e Castillejo. Nella ripresa spazio invece ai tanti giovani della Primavera, ma anche a Conti, Hauge e Pobega. Proprio quest'ultimo trova il 4-0, dopo un'incredibile serie di pali colpiti dai compagni, mentre Lorenzo Colombo ci prova in tutte le maniere per arrotondare il punteggio, ma è Milos Kerkez a firmare il 6-0 con una doppietta in due minuti con identiche staffilate di sinistro da dentro l'area di rigore. Buone indicazioni per mister Pioli, con Hernandez già devastante e Pobega disegnatore di calcio. Dopo gli annunci dell'acquisto di Olivier Giroud (biennale a 5 milioni lordi a stagione) e il ritorno di Brahim Diaz (prestito biennale dal Real Madrid), il Milan riassapora il rettangolo di gioco nella prima amichevole stagionale. A Milanello, contro la Pro Sesto, la squadra di mister Stefano Pioli prima schiera alcuni dei titolari della prossima stagione, volando sul, tutti di pregevole fattura,. Nella ripresa spazio invece ai tanti giovani della Primavera, ma anche a Conti, Hauge e. Proprio quest'ultimo, dopo un'incredibile serie di pali colpiti dai compagni, mentre Lorenzo Colombo ci prova in tutte le maniere per arrotondare il punteggio, ma ècon una doppietta in due minuti con identiche staffilate di sinistro da dentro l'area di rigore. Buone indicazioni per mister Pioli, con Hernandez già devastante e Pobega disegnatore di calcio.

Calciomercato 2020-2021 Brahim Diaz atterra a Linate: "Supercontento" 6 ORE FA

Il 1° tempo

La squadra allenata da Stefano Pioli fa ovviamente la partita fin dal calcio d'inizio. Matteo Gabbia, schierato nell'insolito ruolo di terzino destro, è uno dei più propositivi, anche se il gioco si concentra maggiormente sulla fascia opposta, che Theo Hernandez ara con impressionante continuità. Sandro Tonali prova a impensierie Del Frate dopo una bella iniziativa personale di Samu Castillejo e la sponda di Rafael Leao, ma il tiro del centrocampista viene prontamente smorzato dalla difesa della Pro. Tocca ancora a Hernandez creare un'altra acellerazione devastante in situazione di 4vs3, creare superiorità numerica e regalare a Ismaël Bennacer un perfetto assist per il goal dell'1-0 (19'). Il centrocampista algerino segue a rimorchio il terzino, lanciato direttamente da Ciprian Tatarusanu dopo una presa alta su calcio d'angolo, e incrocia col sinistro sul palo più lontano, bucando il portiere avversario. Altro contropiede e altro gran goal per il 2-0 di Leao (23'): solito movimento palla al piede del portoghese, lanciato perfettamente da Daniel Maldini, e tiro a giro d'interno destro, imprendibile per Del Frate. Gabriele Motta è il più propositivo nella squadra allenata da Antonio Filippini, ma la partita la fa sempre il Milan, mentre la Pro Sesto si affida a qualche verticalizzazione profonda, su cui Fikayo Tomori è sempre preciso e puntuale. Dopo qualche doppio-passo di Leao e le solite sgroppate di Hernandez, è Castillejo a inventarsi un altro bel goal, con un sinistro dai 24 metri su cui Del Frate parte in ritardo, perché coperto da troppi compagni, e non può arrivare: pallone che si insacca a fil di palo e 3-0 al 38' per i rossoneri. Hernandez impegna ancora Del Frate con un sinistro da fuori area, dopo altra buona azione personale di Castillejo, ma è l'ultimo acuto di un primo tempo dominato dalla squadra di Stefano Pioli.

Brahim Diaz atterra a Linate: "Supercontento"

La ripresa

Undici completamente rivoluzionato per il Milan a inizio 2° tempo, con tanti elementi della Primavera in campo, oltre a Jens Petter Hauge, Tommaso Pobega e Andrea Conti (con la fascia di capitano). Andrea Capone si mangia un goal a tu per tu col portiere avversario, calciando a lato dopo uno scivolone della coppia centrale di difesa della Pro Sesto. La squadra di mister Filippini riparte con un 4-1-4-1, ma il pallino del gioco è sempre tra i piedi dei giocatori rossoneri. Pobega prova l'imbucata in profondità con uno splendido corridoio per Lorenzo Colombo, ma Serra fa buona guardia con la presa bassa in uscita. Si gioca sostanzialmente in una sola metà campo, eppure al Milan manca il guizzo decisivo per creare qualche apprensione alla difesa avversaria e tentare di impensierire Serra. Ancora Pobega prova a rompere gli equilibri con una rasoiata da fuori area, ma il tiro viene deviato in angolo. Dalla bandierina Hauge trova alla perfezione Emil Roback, il quale stacca più in alto di tutti non trovando la porta per una questione di centimetri. Hauge si mette allora in proprio e ci prova da fuori area col pallone che sfila alla destra di Serra, così come è nuovamente impreciso Capone, dopo una bella azione corale al 69'. Hauge prova di nuovo a piazzarla d'interno destro e solo la sfortuna gli nega la gioia del goal: tiro perfetto ma palo pieno e successivo fuorigioco di Capone. Giovanni Robotti rileva Enrico Di Gesù tra le fila rossonere, mentre Fasolini sostituisce Serra a difendere la porta della Pro Sesto (71'). Al 75' arriva il 4-0. Colombo colpisce un altro legno, la sfera torna a Pobega il quale non ci pensa due volte a calciare dalla distanza, trovando prima lo stesso palo e poi le gambe di un incolpevole Fasolini, il quale non può far altro che raccogliere la sfera oltre la linea. Colombo ci prova in tutti i modi per siglare una rete, non riuscendo però a sbloccarsi, così come Hauge. All'86' bella combinazione tra Roback e Conti, il quale scappa sul fondo e mette un perfetto assist in mezzo per il rimorchio di Mattia Caldara, sprecato però dal difensore con un tiro alto. Capone impegna Fasolini, Colombo lo imita da fuori area, ma nulla da fare per entrambi. Tocca allora al terzino sinistro ungherese, Milos Kerkez, arrotondare sul 6-0 in due minuti: prima con un tiro-cross potente e preciso dal vertice basso dell'area piccola, poi su pefetta imbucata di Pobega, sempre di mancino.

Come cambia il Milan con Olivier Giroud

Tabellino e marcatori

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, D. Maldini; Leao. Dal 45': Plizzari, Conti, Stanga, Caldara, Kerkez; Pobega, Di Gesù (dal 71' Robotti), Roback, Capone, Hauge; Colombo. A disposizione: Pseftis, Desplanches. Allenatore: Pioli.

PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna. A disposizione.: Fasolini, Gianelli, Costante, Della Giovanna, Beltramini, Kone, Carnevale, Grandi, Parrinello, Serra, Ferrero. Allenatore: A. Filippini.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

Marcatori: Bennacer (19'), Leao (23'), Castillejo (38'), Pobega (75'), Kerkez (89' e 91').

Calciomercato 2020-2021 Ufficiale! Giroud è un nuovo giocatore del Milan: avrà la "9" 6 ORE FA