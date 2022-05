Mino Raiola, l'agente di tanti campioni del calcio che è scomparso Non sono stati resi noti il giorno e il luogo dei funerali di, l'agente di tanti campioni del calcio che è scomparso lo scorso sabato 30 aprile , all'età di 54 anni, dopo un cancro.

Questa la decisione della famiglia, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, che ha scelto di non rendere pubblici il giorno, l'ora e il luogo dell'ultimo saluto al più celebre dei procuratori, se non ai parenti più stretti e ai giocatori che erano sotto la sua procura.

Una volontà che aveva espresso lo stesso Raiola prima di morire, con l'agente che ha mantenuto un profilo basso per tutta la durata della sua malattia.

