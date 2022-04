c’è sempre stato un consulto : il loro è un sodalizio, un vero e proprio patto d'acciaio nato nel lontano 2003 e cementato nel tempo. Entrambi hanno fornito la propria versione delle circostanze in cui si è fiorito il loro rapporto: anedotti emblematici per due personaggi agli antipodi ma al contempo totalmente complementari... Dietro ogni scelta professionale di Zlatan Ibrahimovic con l’agente Mino Raiola : il loro è un sodalizio, un vero e proprio patto d'acciaio nato nel lontano 2003 e cementato nel tempo. Entrambi hanno fornito la propria versione delle circostanze in cui si è fiorito il loro rapporto: anedotti emblematici per due personaggi agli antipodi ma al contempo totalmente complementari...

La versione di Ibra

"Misi la mia bella giacca di pelle di Gucci, non avevo affatto intenzione di fare la figura del buzzurro, il mio orologio d’oro, e parcheggiai la Porsche proprio davanti all’albergo. Ma che razza di individuo era quello che entrò dopo di me? In jeans e T-shirt Nike e con quella pancia enorme, sembrava uno dei Soprano. Chi diavolo è questo qui? Dovrebbe essere un agente quella specie di gnomo ciccione? E quando ordinammo cosa credete, che arrivò un piattino di sushi con avocado e gamberetti? No, arrivò una valanga di roba, cibo per cinque, e lui divorò tutto come un dannato!”.

Chi diavolo è questo qui? Dovrebbe essere un agente quella specie di gnomo ciccione?

"Sapete cosa fece quel bastardo sfacciato? Tirò fuori quattro fogli A4 su cui c’erano nomi e cifre, tipo Christian Vieri 24 gol in 27 partite, Filippo Inzaghi 20 gol in 25 partite, David Trezeguet 20 gol in 24 partite, Zlatan Ibrahimovic 5 gol in 25 partite”. Raiola tuonò: “Allora se diventi il migliore del mondo poi arriverà tutto il resto, ma se insegui solo il denaro allora non otterrai mai niente, capisci? Pensaci su e poi mi fai sapere, ma se vuoi lavorare con me devi fare come dico io”. Come? “Dovrai vendere tutte le tue macchine, tutti i tuoi orologi e cominciare ad allenarti tre volte più duramente, perché adesso la tua statistica fa schifo". (Zlatan Ibrahimovic, “Io Ibra”)

La versione di Mino

Dovrai vendere tutte le tue macchine e cominciare ad allenarti tre volte più duramente

Piaccio a Zlatan perché sono stato il primo a dirgli che era uno stronzo. E gli dissi anche che avrebbe dovuto lavorare più duramente. Tutti gli altri gli dicevano solo delle belle cose, io invece gli avevo detto la verità, per renderlo migliore". (Mino Raiola, “Talk Sport”)

Il resto è storia: Zlatan ha saputo smussare gli angoli più spigolosi del suo carattere fumantino e ha svoltato davvero: il "clic" è scattato nella seconda divisione svedese, quando trascinò il Malmoe a suon di magate verso la promozione al piano di sopra guadagnandosi la chiamata dell'Ajax. Poi Juventus Inter, Barcellona, Milan, PSG, Galaxy e ancora Milan. Una carriera sfolgorante pedinata dietro le quinte dal super agente e amico fraterno Mino Raiola. Nessuno come lui ha saputo pungolare stimolare l'orgoglio di Zlatan Ibrahimovic, senza peli sulla lingua né timori reverenziali di alcuna sorta. Strana coppia quella formata da Mino Raiola e Zlatan Ibrahimovic: il loro è un connubio che volente o nolente ha segnato un'epoca calcistica...

La versione romanzata

