Victor Osimhen ha fretta di tornare in campo: "Certamente non sono nato per fallire" ha scritto l'attaccante del Napoli sui social ed è stato di parola. Dopo l'ok dalla visita di controllo di Osimhen ha già ripreso ad allenarsi sul campo con la corsa personalizzata: ecco le prime immagini che arrivano da Castelvolturno.

L'infortunio

Il grave infortunio al volto è datato 21 novembre: lo stop iniziato contro l'Inter ha portato poi a un lungo calvario tra intervento allo zigomo e inizio della riabilitazione. Dopo l'operazione Osimhen ha osservato un periodo di riposo a casa cominciando a lavorare sulla cyclette e sul tapis roulant. L'attaccante nigeriano dovrebbe tornare di nuovo in campo tra due mesi e mezzo circa.

