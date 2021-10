Secondo la ricostruzione de Il Giornale di questa mattina giovedì 28 ottobre in occasione del Mondiale "invernale" di Qatar 2022 la Fifa vorrebbe introdurre la tecnologia di Hawk-Eye (occhio di falco) per rilevare in automatico il fuorigioco.

Tale strumento viene utilizzata allo stato dell'arte per evitare i cosiddetti gol fantasma, contribuendo a evitare autentici scandali sportivi nelle grandi manifestazioni internazionali e non solo. La segnalazione arriverà dunque al direttore di gara con impulso immediato, con un meccanismo simile alla goal line technology. Senza attendere consultazioni ad azione di gioco ormai finita. In presa diretta, insomma, tramite un avveniristico sistema di tracking.

Sempre secondo Il Giornale la tecnologia in questione potrebbe essere sperimentata già nella seconda metà di questa stagione in Serie A. Non sarebbe la prima volta che il nostro campionato accoglierebbe così la fase sperimentale di uno strumento tecnologico Fifa. Se n'è parlato nell'ultimo Board - il quale ha istituzionalizzato la regola dei 5 cambi in tre slot - ora si pensa a passare alle vie di fatto: ennesima rivoluzione in arrivo?

