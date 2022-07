Juventus è in partenza Arthur, Federico Chiesa e Kaio Jorge, così come Aaron Ramsey, che non rientra più nel progetto della squadra. Ma tra gli assenti spicca anche il nome di Adrien Rabiot. Il francese ha spiegato il motivo della sua assenza attraverso un messaggio sui social. Laè in partenza per la tournée nordamericana . Lo farà senza gli infortunaticosì come, che non rientra più nel progetto della squadra. Ma tra gli assenti spicca anche il nome di. Il francese ha spiegato il motivo della sua assenza attraverso un messaggio sui social.

"In accordo con la società e per motivi personali, resterò in Italia per completare la mia preparazione fisica", si legge su una story postata su Instagram.

Un deluso Rabiot in azione con la maglia della Juventus Credit Foto Getty Images

Rabiot non è incedibile

Ma Rabiot sarà ancora in bianconero quando la Juve rientrerà dagli States per affrontare le prime giornate di campionato? Il centrocampista francese non è incedibile, e la società starebbe tendendo le orecchio verso voci di mercato provenienti dall'Inghilterra e dalla Francia. Se dovesse arrivare l'offerta giusta, la Juventus sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative, e liberarsi così di un ingaggio molto pesante per la stagione in arrivo.

Il programma della tournée americana: big-match contro Barcellona e Real Madrid

Sono tre le amichevoli che la Juve affronterà nella sua tournée americana, rispolverata dopo due anni di forfait a causa della pandemia di coronavirus. Sabato 23 luglio i bianconeri affronteranno i messicani del Chivas a Las Vegas. Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 (alle 02.30, ora italiana), è fissato il big-match di Dallas contro il Barcellona. Mentre domenica 31 luglio (ore 04.00) sarà in programma l'altra grande sfida contro il Real Madrid a Los Angeles.

