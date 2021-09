Atalanta che perde per infortunio Luis Muriel. L'attaccante colombiano retto femorale destro e il recupero non sarà breve. Almeno questo è quanto riferito dal club orobico dopo gli ultimi esami, dichiarando che Muriel starà fermo per un'altra settimana senza toccare palla per capire l'entità della lesione. Solo dopo ulteriori esami si potranno determinare i tempi di recupero e, quindi, che tipo di terapia adottare. Brutte notizie per l'che perde per infortunio. L'attaccante colombiano non era andato in Nazionale dopo aver rimediato una lesione ale il recupero non sarà breve. Almeno questo è quanto riferito dal club orobico dopo gli ultimi esami, dichiarando che Murielsenza toccare palla per capire l'entità della lesione. Solo dopo ulteriori esami si potranno determinare i tempi di recupero e, quindi, che tipo di terapia adottare.

Il comunicato

I nerazzurri si sono allenati questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Zapata è tornato a lavorare con la squadra (ancora in dubbio il suo recupero per la gara di sabato), anche Piccoli di nuovo in gruppo, sempre out Hateboer. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali altri cinque giocatori: de Roon e Scalvini si sono allenati con il gruppo, Demiral, Lovato e Maehle invece hanno fatto un allenamento individuale. In serata rientreranno a Bergamo anche Ilicic, Miranchuk e Pasalic

Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione

Considerando le condizioni non ottimali di Zapata, che sta però rientrando, salgono le quotazioni di vedere Piccoli titolare nel prossimo match di campionato contro la Fiorentina. L'ex Spezia ha già debuttato in questo campionato contro Bologna e Torino, andando anche a segno contro i granata. Si spera di riavere Zapata in condizione, invece, per il debutto in Champions contro il Villarreal.

