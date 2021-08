Calcio

Calcio Serie A 2021-2022 Bologna Sinisa Mihajlovic: "Mi sono vergognato con la Ternana, chiedo scusa a tutti"

SERIE A - Il tecnico degli emiliani, alla vigilia del debutto in campionato contro la Salernitana, chiede scusa ai tifosi per quanto successo in settimana in Coppa Italia con la Ternana, al fianco di Soriano e De Silvestri in conferenza stampa: "Sono stato male".

00:01:54, un' ora fa