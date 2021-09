Per fortuna l'ultima risonanza magnetica aveva dato esito negativo , dopo cheera rientrato dalla Nazionale con un. La Juventus e Massimiliano Allegri, però, non vogliono rischiare e si è deciso di non convocare il giocatore per il big match di sabato contro il Napoli allo stadio Maradona . Questa la decisione, in via precauzionale, in accordo con lo staff tecnico, per permettere a Chiesa di recuperare al meglio in vista del debutto in Champions League : i bianconeri affronteranno ilil 14 settembre. Senza dimenticare la partita successiva contro il Milan in campionato.